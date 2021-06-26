Дина Саева, Валя Карнавал и Вика Одинцова: самые громкие слухи о романах Егора Крида

Нюша

Пожалуй, самым громким и известным был роман Егора Крида и певицы Нюши. Как пишет портал Spletnik.ru, он начался в 2014 году. Звезды были вместе около двух лет и скрывали свои отношения. Все это время они никак не подтверждали в СМИ свой союз.

Вокруг их расставания ходили многочисленные слухи. Егор впервые открыто рассказал о разрыве с Нюшей в беседе с журналистом Юрием Дудем. Он указал, что отец его экс-возлюбленной с самого начала относился к нему скептически и выступал против их отношений.

"Он меня, я думаю, недолюбливал. Объясню, почему мне лично было в этих отношениях некомфортно. Потому что мы вот так вот сидели с ней где-нибудь в ресторане, и я прямо четко помню фразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить за ужин даже?". А у меня реально тогда не было денег вообще, чтобы заплатить, это были первые годы нахождения на лейбле. И я помню, что копил и сразу покупал ей подарки. Накопил и купил ей ноутбук на Новый год или на день рождения", - говорил Крид.

Егор признался, что Нюша сообщила ему о своем уходе внезапно, заявив, что больше его не любит, и разбила ему сердце.

В интервью Ирине Шихман на канале "А поговорить?" Нюша представила свою версию основных причин расставания с Кридом. По мнению певицы, ее отец не имел к этому никакого отношения.

"У Егора, безусловно, были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и не был уверен в себе. И на тот момент он подумал, что в этом причина. Я винила больше его, а он больше винил моего папу. Это его мнение, и мне кажется, что у каждого своя правда", - заверила она.

Прошлым летом Егор Крид и Нюша наладили отношения и записали совместную песню под названием Mr. & Ms. Smith.

Ксения Дели

После расставания с Нюшей Крид начал встречаться с фотомоделью Ксенией Дели. Все началось с переписки в Instagram. Эти отношения Егор вспоминает как одни из самых лучших в своей жизни.

"Наверное, это одни из самых лучших отношений, которые у меня были. Я помню волшебный момент, когда она заходит то ли в ресторан, то ли в кальянную, я на нее смотрю и понимаю: "Это именно то, что мне нужно". Те самые бабочки в животе начинают играть", - признавался он Юрию Дудю.