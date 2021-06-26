Дина Саева, Валя Карнавал и Вика Одинцова: самые громкие слухи о романах Егора Крида
25 июня популярный исполнитель Егор Крид отметил свое 27-летие. Рассказываем обо всех девушках, с которыми, по слухам, у артиста были романтические отношения.
25 июня популярный исполнитель Егор Крид отметил свое 27-летие. Рассказываем обо всех девушках, с которыми, по слухам, у артиста были романтические отношения.
Пожалуй, самым громким и известным был роман Егора Крида и певицы Нюши. Как пишет портал Spletnik.ru, он начался в 2014 году. Звезды были вместе около двух лет и скрывали свои отношения. Все это время они никак не подтверждали в СМИ свой союз.
Вокруг их расставания ходили многочисленные слухи. Егор впервые открыто рассказал о разрыве с Нюшей в беседе с журналистом Юрием Дудем. Он указал, что отец его экс-возлюбленной с самого начала относился к нему скептически и выступал против их отношений.
"Он меня, я думаю, недолюбливал. Объясню, почему мне лично было в этих отношениях некомфортно. Потому что мы вот так вот сидели с ней где-нибудь в ресторане, и я прямо четко помню фразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить за ужин даже?". А у меня реально тогда не было денег вообще, чтобы заплатить, это были первые годы нахождения на лейбле. И я помню, что копил и сразу покупал ей подарки. Накопил и купил ей ноутбук на Новый год или на день рождения", - говорил Крид.
Егор признался, что Нюша сообщила ему о своем уходе внезапно, заявив, что больше его не любит, и разбила ему сердце.
В интервью Ирине Шихман на канале "А поговорить?" Нюша представила свою версию основных причин расставания с Кридом. По мнению певицы, ее отец не имел к этому никакого отношения.
"У Егора, безусловно, были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и не был уверен в себе. И на тот момент он подумал, что в этом причина. Я винила больше его, а он больше винил моего папу. Это его мнение, и мне кажется, что у каждого своя правда", - заверила она.
Прошлым летом Егор Крид и Нюша наладили отношения и записали совместную песню под названием Mr. & Ms. Smith.
После расставания с Нюшей Крид начал встречаться с фотомоделью Ксенией Дели. Все началось с переписки в Instagram. Эти отношения Егор вспоминает как одни из самых лучших в своей жизни.
"Наверное, это одни из самых лучших отношений, которые у меня были. Я помню волшебный момент, когда она заходит то ли в ресторан, то ли в кальянную, я на нее смотрю и понимаю: "Это именно то, что мне нужно". Те самые бабочки в животе начинают играть", - признавался он Юрию Дудю.
Внезапно Дели сказала, что ей надо ехать.
"Я говорю: "Не, не, не, подожди, стоп, давай еще хотя бы чуть посидим". Она отвечает, что ее ждет парень и ей надо ехать. И тут я понимаю, что у меня есть только один шанс. Я предложил ей поехать на Голливудские холмы на полчаса, поговорить по душам и разойтись. Мы поехали туда где-то в 12 и пробыли там до семи утра. Наутро она рассталась с парнем, и мы с ней начали встречаться", - вспоминал Егор.
Этот роман продлился всего несколько месяцев. Он тоже скрывался от поклонников. То, что они скрывают личную жизнь, не устраивало Ксению, поэтому она опубликовала в соцсети свои снимки со свидания с Джастином Бибером. Тогда певец обиделся и расстался с моделью.
Ксения Дели вышла замуж за миллиардера из Египта Оссама Фати Рабах аль-Шарифа, который старше ее на 30 лет, и родила ребенка. Егор по-прежнему хорошо относится к экс-возлюбленной и даже публично поздравил ее с рождением дочери.
Роман с Викой у Егора был в 2016 году. С моделью он тоже познакомился в Instagram. Он написал ей в директ и предложил сняться в его клипе на песню "Мне нравится".
В музыкальном видео Одинцова действительно снялась, после чего их отношения с Егором довольно быстро переросли из рабочих в романтические.
После пара вместе отдыхала в Греции, а через какое-то время появилась на дне рождения певца. В СМИ свои отношения Егор никак не комментировал. Вместе они были около пяти месяцев. Об этом Вика рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.
"Мы с Егором не скрывали наши отношения, вместе гуляли, отдыхали, я ездила с ним на концерты. Но хотелось просто оставить это при себе. Мы встречались около пяти месяцев. Мне было с ним хорошо. Мне нужен был человек, а не его слава", - сказала девушка.
Модель Дарья Клюкина стала победительницей шоу "Холостяк" на ТНТ, в котором Егор Крид искал себе невесту. В беседе с Юрием Дудем Егор рассказал о причинах расставания с Дашей. Он намекнул, что в их отношениях Клюкину больше интересовала слава Крида, чем он сам.
Дарья получила порцию славы после участия в шоу. Она завоевала популярность в Instagram и стала лицом Always. Вскоре модель вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова, который старше ее на 14 лет.
В 2020 году Егор и Дина начали вместе снимать ролики в TikTok. Поклонники заговорили об их романе. Но звезды никак это не комментировали.
Однако позже Дина и Егор поссорились из-за неудачной шутки девушки в адрес песни Крида и его экс-возлюбленной Нюши. Тогда Саева заявила, что Егор просто хайпится на отношениях со своей бывшей, к которой когда-то испытывал настоящие чувства.
Егор молчать не стал и заметил, что главная причина такого поведения Саевой - ревность. Дина подтвердила, что у них с Кридом действительно была взаимная симпатия.
"Это отвратительный человек, который использовал меня ради своих целей. Все видели, как мы друг другу нравились. Слава богу, что я с тобой даже не целовалась в губы! Ты хотел опорочить мою честь и думал, что тебе поверят. Ты звал меня на съемку в час ночи, зная, что я соглашусь ради твоих голубых глаз. Да, была симпатия, но я рада, что моя влюбленность исчезла, когда я узнала твою сущность. Как жаль, что многие люди ничего не знают о тебе!" - заявила Саева.
Дина также пригрозила, что раскроет и другие секреты певца, если он не перестанет поливать ее грязью в соцсетях. Она намекнула, что это касается Дарьи Клюкиной. То, что знает Саева, якобы может испортить репутацию певца.
После этого они просто заблокировали друг друга в соцсетях. Хотя сейчас ходят слухи, что Дина и Егор не просто помирились, а вновь начали встречаться.
В списке возлюбленных Крида еще одна звезда TikTok - Валя Карнавал. Впервые об их романе заговорили в конце 2020 года, после того как они стали снимать тиктоки и чаще появляться на публике вместе.
Примечательно, но новогодние каникулы Крид и Карнавал провели вместе в Дубае. Но пара не давала никаких комментариев. А после Валя написала в сторис: "На протяжении последнего месяца мне приходили сообщения: "Твоего парня будут звать Егор", "Этот Новый год встретишь со своей второй половинкой". Ну, и раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором! Мы их не скрываем!" - заявила она.
Напомним, Карнавал снялась с клипе Егора на песню "Девочка с картинки". Поклонники, к слову, убеждены, что этот трек Крид посвятил именно Вале.
Весной поклонники заподозрили, что пара распалась. Есть версия, что история Вали и Егора изначально была пиар-романом, но некоторые поклонники верят, что чувство блогера и певца были искренними. Тем не менее они оба хранят молчание на эту тему.