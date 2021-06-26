Пляж в Каросте, на котором ребенок получил серьезные травмы, огородили и охраняют

В пятницу, 25 июня, руководство Лиепайской SEZ узнало из социальной сети Facebook о несчастном случае на берегу моря в Лиепае между каналом Кароста и Северными фортами. Сразу после получения информации охранник Лиепайского порта опознал место происшествия и всю ночь охранял его.

В субботу, 26 июня, сотрудники Лиепайской SEZ вместе с добровольцами и ответственными службами неоднократно осматривали место происшествия и огораживали его буями.

После осмотра на глубине около 1,2 метра были найдены три металлические бочки. В то же время сотрудники службы безопасности порта продолжают патрулирование, чтобы не допустить купания в месте, которое огородили.

После несчастного случая поступила информация об объектах в море на всей прибрежной территории от канала Кароста до северных фортов.

По словам представителей Лиепайской SEZ, даже через 30 лет на территории Каросты и прилегающего морского побережья остается наследие советских военных. Много лет назад территория от северных фортов до севера была тщательно обследована, когда здесь был создан общественный пляж.

Что случилось?

В пятницу, 25 июня, ажиотаж в социальной сети Facebook вызвал пост женщины, которая рассказала, что в Лиепае на пляже Каросты ее сын получил серьезные травмы.

Портал Apollo связался с родителями пострадавшего мальчика Мартиньша - Линдой и Раймондом, которые рассказали о произошедшем подробнее.

Несчастный случай произошел во второй половине дня 23 июня на пляже Каросты, который находится в самом конце улицы Катедралес, рядом с центром отдыха Rietumkrasts.

Раймонд рассказал, что его сын заплыл в море примерно на 25-30 метров от берега. В том месте глубина составляла примерно 1,3 метра.

Мартиньш внезапно вынырнул и сказал, что травмировался - повредил ногу. "Увидев рану, я вынес его из воды и вызвал Службу неотложной помощи, которая доставила сына в травмпункт Лиепайской больницы".

Отец отметил, что неизвестных предметов не было видно.

"Так как я сам занимаюсь нырянием, на следующий день я решил исследовать территорию".

Открытие вызвало тревогу - Раймонд нашел ржавую бочку с острыми краями, которая до половины погрузилась в песок.

Продолжая исследовать территорию, Раймонд нашел еще две такие бочки. Он незамедлительно позвонил в Госполицию, которая направила на место происшествия муниципальных полицейских.

"Во время моего разговора одна из сотрудниц Госполиции связалась с Государственной пожарно-спасательной службой, где ответили, что это не входит в их компетенцию", - сказал Раймонд.

Отец выразил готовность ликвидировать опасные подводные объекты, угрожающие здоровью и, возможно, даже жизни людей.

Сыну Линды и Раймонда повезло, что он не получил более тяжелые травмы. Глубина раны мальчика составляла примерно пять сантиметров, а длина - 10 сантиметров. Порез был зашит в три слоя - мышцы, связки и мягкие ткани.

Линда рассказала, что муниципальная полиция поместила заявление в "общий почтовый ящик", в котором находятся и другие сигналы. Их начальник посмотрит, когда вернется после выходных.

Позднее женщина узнала, что о произошедшем муниципальная полиция незамедлительно должна была сообщить в порт, однако этого не было сделано.

И в день, когда были найдены объекты, муниципальная полиция указала, что это территория порта и там они ничего сделать не могут.

"Я не понимаю, как что-то подобное можно допустить. Меня интересует, как муниципальная полиция Лиепаи прокомментировала бы этот случай", - выразила возмущение Линда.

Как она рассказала порталу Apollo, выяснилось, что неизвестные объекты все-таки не бочки, а старые буйки.

"За это несет ответственность Управление специальной экономической зоны Лиепаи, однако оно ничего не делает уже три года. Они обещали, что в субботу уже с самого утра начнут поднятие этих объектов из воды, однако ничего не сделали", - рассказала Линда.