Вс, 27.06.2021
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Вышла снятая в Москве кровавая короткометражка лидера Rammstein о мести бывшим одноклассникам
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ФОТО: скриншот видео с YouTube

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Москве короткометражный фильм Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Картина доступна на YouTube. 

Действия картины происходят в 1989 году. Она рассказывает о советском учителе немецкого языка Линдеманне Тилле Вернеровиче. Педагога обвиняют в серии изощренных убийств его повзрослевших одноклассников, которые издевались над ним в школе. У тел своих жертв убийца оставляет фотографии, вырезанные из школьного альбома.

Жену учителя играет актриса Аглая Тарасова, а роль КГБ-шника, допрашивающего и избивающего Линдеманна, - шоумен Александр Ревва. Режиссером фильма стал Сергей Грей.

Любопытный факт: в фильме Линдеманн говорит по-русски. 

Ранее, 1 июня, в Международный день защиты детей, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню "Я ненавижу детей" (Ich hasse Kinder).

Напомним, недавно Линдеманн записал кавер на композицию "Любимый город" на русском языке. Она вошла в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

*Осторожно, в картине содержатся сцены насилия!

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