50-летний участник группы "На-На" женился на своей молодой фанатке

Супруги познакомились в Благовещенске, откуда девушка родом. В 2017 году в этом городе группа "На-На" давала концерт. По словам артиста, будущая супруга была его фанаткой и сама нашла его номер. Девушка подошла и договорилась о встрече после выступления.

После этого возлюбленные долго переписывались. Были редкие встречи по приезду девушки в Москву из Благовещенска. "Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: "Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне". Какое-то время жили в гражданском браке, 14 января расписались", - признался Владимир.