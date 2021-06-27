Мэрилин Мэнсон собрался сдаться полиции

По информации правоохранительных органов, рок-исполнитель прибудет в полицейское управление Лос-Анджелеса в рамках соглашения между должностными лицами Нью-Гэмпшира и адвокатом Мэнсона.

Точные даты прибытия Мэнсона для заключения не сообщаются. Известно, что артисту предъявят обвинения, которые предполагают возможное тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.

В 2019 году во время своего концерта музыкант напал на видеооператора, нанятого для записи его выступления. В мае 2021 года полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца по данному делу.

СМИ подчеркивают, что предъявленные артисту обвинения не связаны с инцидентами сексуального характера, о которых ранее заявили несколько женщин.