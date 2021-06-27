Мэрилин Мэнсон собрался сдаться полиции
СМИ сообщили, что американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинениями в нападении, совершенном в 2019 году в городе Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает телеканал CNN.
СМИ сообщили, что американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинениями в нападении, совершенном в 2019 году в городе Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации правоохранительных органов, рок-исполнитель прибудет в полицейское управление Лос-Анджелеса в рамках соглашения между должностными лицами Нью-Гэмпшира и адвокатом Мэнсона.
Точные даты прибытия Мэнсона для заключения не сообщаются. Известно, что артисту предъявят обвинения, которые предполагают возможное тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.
В 2019 году во время своего концерта музыкант напал на видеооператора, нанятого для записи его выступления. В мае 2021 года полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца по данному делу.
СМИ подчеркивают, что предъявленные артисту обвинения не связаны с инцидентами сексуального характера, о которых ранее заявили несколько женщин.
Напомним, что о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя поведали уже более десятка женщин.