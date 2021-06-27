"Не хватало нам трупы разглядывать": Лолита снялась в ролике за захоронение Ленина

На видео Лолита играет мать двоих детей. Она садится с ними в такси и просит водителя отвезти их в Мавзолей. Но такси застревает в пробке. Водитель объясняет, что на дороге насмерть сбили человека.

Тогда дети хотят увидеть покойника. Лолите же против и закрывает им глаза.

"Не хватало нам еще трупы разглядывать", - произносит ее героиня и понимает смысл этих слов.

Внезапно женщина передумывает. Они выходят из такси и Лолита везет детей на метро в планетарий.

Напомним, два месяца назад в Сети появился другой ролик, в котором снялась Чулпан Хаматова и Пьер Бурель.

По сюжету пара сидит в ресторане. В какой-то момент девушка (в исполнении Чулпан Хаматовой) признается молодому человеку из Франции, что "у нас все еще лежит Ленин". Далее следует драматический монолог Чулпан, а после паузы мужчина встает и уходит.

Все ролики выходят в рамках проекта "Невыносимое выносимо".