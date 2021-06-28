Секс на природе или в воде: что нужно знать?

Заниматься любовью в воде

Во-первых, это бесконечно романтично и возбуждающе - вы оба без одежды в лунном свете в открытой воде... Кажется, половина женщин видела нечто подобное в своих эротических фантазиях. Во-вторых, в воде тело может быть невесомым и вы можете легко подплывать друг к другу и комфортно переплетаться в любовных позах, которые в обычных условиях кажутся невозможными. Например, у него не будет проблем поднять вас и удерживать так долго, как вы оба захотите. В-третьих, вы чувствуете себя намного увереннее, потому что, хоть вы и обнажены, вода покрывает некоторые части вашего тела, которые вызывают у вас комплексы. А ведь вода - это чистейший заряд энергии и способ очищения. После секса в воде у вас откроется второе дыхание!

Вода - это прекрасная среда, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь!

Как с инфекциями, беременностью и СТЗ?

Ответ краток: до тех пор, пока водоем относительно чист, риск заражения минимален. Нет причин беспокоиться о том, что от воды можно получить гинекологический недуг. Однако специалисты подчеркивают, что исключение составляют сексуально-трансмиссивные заболевания (СТЗ), передающиеся половым путем, которыми можно заразиться, занимаясь любовью в любой обстановке и положении без использования презерватива. То же самое и с беременностью - если не защитить себя, это может случиться, даже если вода, кажется, все смыла... Важный фактор -

если вы находитесь в воде, то на 100-процентную защиту от презерватива не стоит рассчитывать.

Презерватив может просто упасть в воде, что не только неприятно, но и может поставить обоих партнеров в неловкое положение.

Неприятное...

Соленая вода не будет лучшим помощником для удовольствия - она ​​может раздражать, а затем вызывать болезненные ощущения. То же самое и с песчинками, которые могут попасть во влагалище и сделать ощущения неприятными. Тогда уже лучше начать в воде с предварительных ласк, а потом переместиться в заранее подготовленное место на суше.

Walt Stoneburner ФОТО: flickr.com

Помните!

Если вы напились или ваш партнер в нетрезвом состоянии, не рискуйте заходить в воду - лучше занимайтесь любовью на суше! Не подвергайте себя риску!

Важно! Помните о контрацепции и средствах защиты.

Если есть сомнения, то захватите с собой и аварийные средства контрацепции.