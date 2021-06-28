Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы

Она опровергла информацию об ухудшении состояния звезды и ее переводе на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Тем не менее состояние МакSим остается крайне тяжелым.

Но Богушевская подчеркнула, что любые сведения, которые появляются в Сети, не следует воспринимать как правдивые. Она назвала эту информацию спекуляцией и указала, что это "слитая информация" от людей которые готовы продать даже родных.

Представитель МакSим заметила, что не стоит сейчас беспокоить семью звезды и ждать заявлений.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.