Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы

Она опровергла информацию об ухудшении состояния звезды и ее переводе на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).
Тем не менее состояние МакSим остается крайне тяжелым.
Но Богушевская подчеркнула, что любые сведения, которые появляются в Сети, не следует воспринимать как правдивые. Она назвала эту информацию спекуляцией и указала, что это "слитая информация" от людей которые готовы продать даже родных.
Представитель МакSим заметила, что не стоит сейчас беспокоить семью звезды и ждать заявлений.
Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.