Литва жертвует вакцины Тайваню; тайваньцы в благодарность скупают литовские товары

На прошлой неделе Литва объявила, что неиспользованные дозы вакцины AstraZeneca будут пожертвованы. Больше 100 000 доз обещаны Украине, Грузии и Молдове.
Решение передать Тайваню 20 000 доз было принято 15 июня по запросу Тайбэйской миссии в Латвии, сообщает Министерство здравоохранения Литвы. Вакцины будут доставлены в Тайвань до конца сентября, сообщает Reuters.
Бюро президента Тайваня Цай Инвэнь поблагодарило Литву. "Этот дружеский жест со стороны [региона] Балтийского моря очень ценен для нас", - сообщил пресс-секретарь президента.
"Правительство Литвы одобрило передачу Тайваню 20 000 вакцин сегодня утром, - заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис. - Я горжусь тем, что мы можем проявить солидарность с тайваньским народом в борьбе с Covid-19, пусть даже в незначительной степени. Свободолюбивые люди должны поддерживать друг друга!"
Многие ответили на твит Ландсбергиса словами благодарности. Однако, как сообщает тайваньский портал The News Lens, тайваньцы от слов приступили к делу и поспешили покупать литовские товары, такие как шоколад и пиво.
Производитель шоколада Rūta сообщил порталу, что в день объявления количество заказов в Тайване увеличилось более чем в десять раз.
Во многих интернет-заказах в комментариях было указано "Спасибо, Литва".
В тайваньских интернет-форумах также звучат призывы покупать пиво литовского бренда Wolf Engelman, а некоторые тайваньцы в будущем намерены болеть за литовских спортсменов.
По данным The News Lens, в день, когда Литва объявила о пожертвовании, слово "Литва" в тайваньском Google искали более 200 000 раз. Оно стало одним из самых популярных ключевых слов недели.
Литва в последнее время предприняла ряд шагов, которыми недоволен Китай. Страна вышла из важного для Китая формата экономического и политического сотрудничества 17+1, называя его вызывающим разногласия, а в марте решила открыть офис литовского представительства в Тайване.
Литва осудила преступления против человечности в Китае и геноцид уйгуров.
Передача литовских вакцин вызовет гнев Китая, который считает Тайвань своей территорией. Китайский оппонент - Соединенные Штаты Америки пообещали передать Тайваню 2,5 миллиона доз вакцины против Covid-19, что втрое превышает первоначально запланированное количество.
В прошлом году, в начале пандемии, Тайвань подарил литовским врачам 100 000 масок.