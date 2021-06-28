Пн, 28.06.2021
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Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Литва жертвует вакцины Тайваню; тайваньцы в благодарность скупают литовские товары

ФОТО: LESZEK SZYMANSKI/EPA

Литва пожертвовала Тайваню 20 000 доз вакцины от Covid-19, несмотря на то, что такой шаг разозлит Китай. В благодарность тайваньцы все чаще покупают литовские товары - шоколад и пиво.

На прошлой неделе Литва объявила, что неиспользованные дозы вакцины AstraZeneca будут пожертвованы. Больше 100 000 доз обещаны Украине, Грузии и Молдове.

Решение передать Тайваню 20 000 доз было принято 15 июня по запросу Тайбэйской миссии в Латвии, сообщает Министерство здравоохранения Литвы. Вакцины будут доставлены в Тайвань до конца сентября, сообщает Reuters.

Бюро президента Тайваня Цай Инвэнь поблагодарило Литву. "Этот дружеский жест со стороны [региона] Балтийского моря очень ценен для нас", - сообщил пресс-секретарь президента.

"Правительство Литвы одобрило передачу Тайваню 20 000 вакцин сегодня утром, - заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис. - Я горжусь тем, что мы можем проявить солидарность с тайваньским народом в борьбе с Covid-19, пусть даже в незначительной степени. Свободолюбивые люди должны поддерживать друг друга!"

Многие ответили на твит Ландсбергиса словами благодарности. Однако, как сообщает тайваньский портал The News Lens, тайваньцы от слов приступили к делу и поспешили покупать литовские товары, такие как шоколад и пиво.

Производитель шоколада Rūta сообщил порталу, что в день объявления количество заказов в Тайване увеличилось более чем в десять раз.

Во многих интернет-заказах в комментариях было указано "Спасибо, Литва".

ФОТО: E.Blaževič/LRT

В тайваньских интернет-форумах также звучат призывы покупать пиво литовского бренда Wolf Engelman, а некоторые тайваньцы в будущем намерены болеть за литовских спортсменов.

По данным The News Lens, в день, когда Литва объявила о пожертвовании, слово "Литва" в тайваньском Google искали более 200 000 раз. Оно стало одним из самых популярных ключевых слов недели.

Литва и Китай

Литва в последнее время предприняла ряд шагов, которыми недоволен Китай. Страна вышла из важного для Китая формата экономического и политического сотрудничества 17+1, называя его вызывающим разногласия, а в марте решила открыть офис литовского представительства в Тайване.

Литва осудила преступления против человечности в Китае и геноцид уйгуров.

Передача литовских вакцин вызовет гнев Китая, который считает Тайвань своей территорией. Китайский оппонент - Соединенные Штаты Америки пообещали передать Тайваню 2,5 миллиона доз вакцины против Covid-19, что втрое превышает первоначально запланированное количество.

В прошлом году, в начале пандемии, Тайвань подарил литовским врачам 100 000 масок.

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