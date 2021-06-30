Кинотеатры открыты! Похоже, единственный новый фильм - “Тихое место 2”. И вы обязаны его посмотреть

Второе "Тихое место" начинается внушительного размера прологом, в котором создатель серии Красински приоткрывает историю "Дня X" - солнечного выходного, когда на Земле и появились слепые, но обладающие невероятно острым слухом кровожадные чудовища-пришельцы.

Интро служит для фильма приятным отступлением, после чего повествование переносится ровно в ту секунду, на которой бравым передергиванием цевья закончилось предыдущее "Тихое место". Став обладателями драгоценного знания - единственного способа уничтожения неуязвимых, казалось бы, захватчиков, - семья Эбботов покидает разрушенную ферму в поисках нового безопасного пристанища.

Вскоре старшая из трех детей, девочка Риган (потрясающая глухая с младенчества актриса Милли Симмондс, кажется, переигрывает саму Эмили Блант), поймав загадочный радиосигнал, догадывается, что в паре дней пути может находиться отдаленный лагерь, в котором спокойно и мирно живут выжившие. Однако теперь на пути семейства (к ним присоединился новый персонаж в исполнении Киллиана Мерфи) окажутся не только чудовища, но и одичавшие люди, готовые на все, чтобы выжить.

ФОТО: Скриншот из видео

Из-за пандемии релиза продолжения новаторского хоррора Красински пришлось ждать годом дольше. Тем обиднее было бы, окажись сиквел неудачным - как-никак, при продюсерском "гении" Майкла Бэя такого вполне можно было ожидать. Однако создатель "Трансформеров" здесь выступил действительно исключительно в роли эффективного менеджера, а настоящим его автором был и остается Джон Красински - актер озвучки ("Конь БоДжек") и комедии ("Офис"), которого не брезговали брать в свои серьезные проекты маститые режиссеры от Сэма Мендеса до Кэтрин Бигелоу.

В режиссуре Красински начинал с тех же комедий, потому "Тихое место" в 2018-м прогремело что гром среди ясного неба - и эта аналогия тут как-никак кстати, ведь главным элементом того изобретательного триллера была полная и оглушающая тишина, которая единственная могла спасти персонажей от вездесущих монстров.

Милли Симмондс в фильме "Тихое место 2" ФОТО: SCANPIX

Идеальный, если не сказать гениальный инструмент, найденный в первом фильме, отлично срабатывает и в продолжении - не в последнюю очередь благодаря искуснейший работе со звуком. Речь героев заменяет язык жестов, а на первый план выходят едва уловимые шорохи - легкие дуновения ветра, медленно капающая вода, потрескивание свечи. Как во всяком хорошем кино, тишина здесь рассказывает куда больше слов.

Эффект напряженного безмолвия (он же - "саспенс") в продолжении работает не хуже, чем в оригинале - зрительный зал сам становится тем самым Тихим местом, замершим в настороженном ожидании опасности. Редко какой триллер вызывает в аудитории такой поистине животный ужас - несомненно, это кино в своем естественном, первозданном виде.

Как мастер комедийного жанра Красински оказался настолько умелым автором триллера - тайна творческого гения, но факт есть факт. В первые же минуты он мастерски соблазняет нас идеальным владением жанром, ритмом и атмосферой (будьте уверены, напряжение не спадет до самого конца), а сам фильм кажется едва ли не учебником по драматургии и режиссуре.

Эмили Блант в фильме "Тихое место 2" ФОТО: Скриншот из видео

В минусы - однако в довольно настораживающие - можно вписать лишь то, что по сравнению с первой частью "Тихое место 2" делает слишком маленький шаг вперед, отрабатывая таким образом не цифру 2 в названии (за которую ответственны не слишком ответственные локализаторы), а оригинальный подзаголовок "Часть II".

В финале же работа Красински не стесняется намекать на собственную "серийность" и грядущее продолжение в виде третьей (заключительной?) части, которую, судя по информации в Интернете, будет делать уже не отец серии.

Вердикт: "Тихое место 2" - триллер высочайшей пробы, однако всплывает вопрос - хватит ли авторам сил вовремя остановиться, и если нет - то продолжить развивать серию в нужном, качественном, а не количественном ключе? Превратить настолько мощно выстрелившую, идеально реализованную идею в стагнирующую было бы верхом авторской неосмотрительности.