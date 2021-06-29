Директор певицы МакSим: "Прошу вас, включите режим тишины!"

"Дорогие мои друзья, коллеги, читатели, "писатели", зеваки, сочувствующие, злобные наблюдатели. Прошу вас, люди, включите режим тишины! Это то, что сейчас нам всем необходимо", - обратилась Маргарита в Instagram.

Соколова объяснила, что для нее написать этот текст - как "пройти 30 км пешком без отдыха".

"Хочу напомнить, что я попала в больницу на следующий день после Марины. Я очень слаба. Мне тяжело и физически, и морально. Я всем благодарна за поддержку и ваше участие. Всем тем, кому мы так небезразличны. Конечно, друзьям и коллегам по цеху, близким и родным, родителям Марины, которые беспокоятся о моем самочувствии. Всем нашим дорогим батюшкам, которые молятся за нас. Я не могу всем ответить и всех поблагодарить. Просто в силу обстоятельств", - пояснила женщина.

Она попросила представителей СМИ не звонить ей и не задавать вопросы.

"На моем телефоне каждые три секунды загорается новый номер! Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы. Наш пиар-менеджер снабжает вас всей информацией, она вся в доступе", - указала Соколова.

Маргарита рассказала, что она общалась с МакSим до обеда 18 июня. Ровно до того времени, когда ее погрузили в сон:

"Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали. Как только выберусь из болезни, я отвечу на ваши вопросы. Всем тем, кто так рьяно пытается предложить, навязать свою помощь в оздоровлении артиста, отвечу еще один раз. Не смейте упрекать меня в безразличии и пофигизме, не смейте рассуждать на те темы, о которых вам не дано знать. Ни одна больница, ни одна реанимация, тем более в "красной зоне", не возьмет на себя ответственность колоть пациента, кормить, подключать к иным приборам, натирать его и обтирать его внебольничными препаратами! Ее наблюдают лучшие врачи!".

Маргарита Соколова еще раз заметила, что вся необходимая информация есть у пиар-менеджера. Сейчас она сама пытается выбраться и ждет хороших новостей. Она призвала людей беречь друг друга, соблюдать правила безопасности и прививаться.

Вокруг болезни МакSим ходит немало слухов. При этом друзья и родственники призывают фанатов верить только официальной информации, которая поступает от пиар-службы звезды.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.