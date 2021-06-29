Вт, 29.06.2021
Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация, если уровень вакцинации не будет достаточным Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований

Директор певицы МакSим: "Прошу вас, включите режим тишины!"

Директор исполнительницы Маргарита Соколова тоже лежит в больнице с подтвержденным коронавирусом. Женщина призвала прессу и фанатов быть спокойнее.

"Дорогие мои друзья, коллеги, читатели, "писатели", зеваки, сочувствующие, злобные наблюдатели. Прошу вас, люди, включите режим тишины! Это то, что сейчас нам всем необходимо", - обратилась Маргарита в Instagram.

Соколова объяснила, что для нее написать этот текст - как "пройти 30 км пешком без отдыха".

"Хочу напомнить, что я попала в больницу на следующий день после Марины. Я очень слаба. Мне тяжело и физически, и морально. Я всем благодарна за поддержку и ваше участие. Всем тем, кому мы так небезразличны. Конечно, друзьям и коллегам по цеху, близким и родным, родителям Марины, которые беспокоятся о моем самочувствии. Всем нашим дорогим батюшкам, которые молятся за нас. Я не могу всем ответить и всех поблагодарить. Просто в силу обстоятельств", - пояснила женщина. 

Она попросила представителей СМИ не звонить ей и не задавать вопросы. 

"На моем телефоне каждые три секунды загорается новый номер! Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы. Наш пиар-менеджер снабжает вас всей информацией, она вся в доступе", - указала Соколова.

Маргарита рассказала, что она общалась с МакSим до обеда 18 июня. Ровно до того времени, когда ее погрузили в сон:

"Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали. Как только выберусь из болезни, я отвечу на ваши вопросы. Всем тем, кто так рьяно пытается предложить, навязать свою помощь в оздоровлении артиста, отвечу еще один раз. Не смейте упрекать меня в безразличии и пофигизме, не смейте рассуждать на те темы, о которых вам не дано знать. Ни одна больница, ни одна реанимация, тем более в "красной зоне", не возьмет на себя ответственность колоть пациента, кормить, подключать к иным приборам, натирать его и обтирать его внебольничными препаратами! Ее наблюдают лучшие врачи!".

Маргарита Соколова еще раз заметила, что вся необходимая информация есть у пиар-менеджера. Сейчас она сама пытается выбраться и ждет хороших новостей. Она призвала людей беречь друг друга, соблюдать правила безопасности и прививаться. 

Вокруг болезни МакSим ходит немало слухов. При этом друзья и родственники призывают фанатов верить только официальной информации, которая поступает от пиар-службы звезды.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.

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