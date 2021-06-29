Звезды в политике: Буланова и Дайнеко баллотируются в Госдуму, а Собчак язвительно шутит на эту тему

52-летняя Татьяна Буланова будет включена в федеральный список партии "Родина". Певица заверила поклонников, что идет в Государственную думу с одной лишь целью - помогать тем, кто в этом нуждается. Артистку особенно беспокоит положение инвалидов и женщин с детьми.

В свою очередь 34-летняя победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко собралась баллотироваться в Государственную думу от "Зеленой альтернативы".

Отмечается, что Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" и заменит в нем рэпера Гнойного (настоящее имя - Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька).

"Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", - цитирует СМИ представителей партии.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица приняла участие в праймериз "Единой России", но, по результатам предварительного голосования, не набрала большого числа голосов.

Пользователи Сети поспешили сравнить Буланову с Волковой. Это сделала и Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала ролик, в котором совместила фотографию Булановой и звуковую дорожку из предвыборной речи Юлии Волковой. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям.

Буланову критика не смущает. Артистка уверена, что сможет сделать жизнь простых россиян лучше. От гастролей отказываться она не собирается и считает музыкальное творчество своим призванием.

Напомним, что недавно Ксения взяла интервью у бывших солисток группы t.A.T.u. Общаясь с Юлией Волковой, Собчак высмеяла то, что певица совершенно не знает российских законов и реалий политической жизни страны.