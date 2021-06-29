Умер режиссер клипов МакSим. У него был Covid-19

О смерти Шатрова сообщила супруга режиссера Жанна Карабалаева. Она и их ребенок также сейчас пытаются излечиться от Covid-19.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", - рассказала женщина.

45-летний Вадим Шатров был известен работами в области музыкального видео, фото и оформления музыкальных дисков. Он сотрудничал с такими звездами, как Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Дельфин и Noize MC.

Последняя работа Шатрова - клип для певицы МакSим "Спасибо". Известно, что Вадим был госпитализирован с Covid-19 задолго до болезни певицы. Сам режиссер писал в последнем посте, что намерен бороться за жизнь.

Видео: МакSим - "Спасибо"

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.