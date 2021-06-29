Триатлонистам, задержанным за слова "Жыве Беларусь", запретили посещать соревнования

Также им вынесен запрет на посещение спортивных сооружений сроком на 1 год. Обычно так наказывают болельщиков, которые хулиганят на аренах.

Триатлонистам такое наказание назначили за слова "Жыве Беларусь!", "Жыве!" и "дизлайк " - опущенный вниз большой палец - в сторону колонны велосипедистов-силовиков под госфлагами.

Артема Казимирчика, Александра Клименкова и Юрия Семашко задержали прямо во время велоэтапа Минского триатлона. Одного из них силовик грубо сбросил с велосипеда на землю. Все три задержания попали на видео.

В субботу и воскресенье родственникам отказали в возможности передать парням хотя бы одежду. Триатлонисты поехали в изолятор в "велосипедках", в которых участвовали в соревнованиях.