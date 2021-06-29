Триатлонистам, задержанным за слова "Жыве Беларусь", запретили посещать соревнования
Велосипедистам, задержанным на Минском триатлоне 28 июня вынесли приговоры. Двое парней получили на 15 суток, третий - 14 суток административного ареста.
Велосипедистам, задержанным на Минском триатлоне 28 июня вынесли приговоры. Двое парней получили на 15 суток, третий - 14 суток административного ареста.
Также им вынесен запрет на посещение спортивных сооружений сроком на 1 год. Обычно так наказывают болельщиков, которые хулиганят на аренах.
Триатлонистам такое наказание назначили за слова "Жыве Беларусь!", "Жыве!" и "дизлайк " - опущенный вниз большой палец - в сторону колонны велосипедистов-силовиков под госфлагами.
Артема Казимирчика, Александра Клименкова и Юрия Семашко задержали прямо во время велоэтапа Минского триатлона. Одного из них силовик грубо сбросил с велосипеда на землю. Все три задержания попали на видео.
В субботу и воскресенье родственникам отказали в возможности передать парням хотя бы одежду. Триатлонисты поехали в изолятор в "велосипедках", в которых участвовали в соревнованиях.
Это не первый случай задержания минских велосипедистов во время гонки. 16 мая ОМОН забрал в Минске не менее 10 велосипедистов, участвовавших в заезде вокруг Цнянского водохранилища. Все началось с задержания парня в футболке с Лукашенко. Остальным участникам гонки сказали что-то вроде "кататься дальше, но без политики" - его в итоге наказали 15-ю сутками ареста, а позже он стал фигурантом уголовного дела за оскорбление Лукашенко.