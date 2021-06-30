В Риге будут хлорировать водопроводы. К чему готовиться жителям столицы?

Во время дезинфекции водопроводных труб, а также через 24 часа после нее

Дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Дезинфекцию водопровода чаще всего проводят хлором и его соединениями. Как сообщает Rīgas ūdens, эти вещества в концентрации, используемой для дезинфекции, не являются вредными и опасными для здоровья, но при дезинфекции вода приобретает неприятный запах и может иметь легкий привкус хлора.