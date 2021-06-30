Ср, 30.06.2021
Научно доказано, что дельта-вариант, к сожалению, распространяется в странах с низким уровнем вакцинации Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

В Риге будут хлорировать водопроводы. К чему готовиться жителям столицы?

ФОТО: Pexels

С сегодняшнего дня, 30 июня, по 2 июля в Риге планируется профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопроводных сетей, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

Во время дезинфекции водопроводных труб, а также через 24 часа после нее

рекомендуется пить кипяченую воду, однако воду без кипячения можно безопасно использовать в хозяйственных целях,

пояснили в муниципальном предприятии Rīgas ūdens.

Дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Дезинфекцию водопровода чаще всего проводят хлором и его соединениями. Как сообщает Rīgas ūdens, эти вещества в концентрации, используемой для дезинфекции, не являются вредными и опасными для здоровья, но при дезинфекции вода приобретает неприятный запах и может иметь легкий привкус хлора.

НАВЕРХ
Back