В Риге будут хлорировать водопроводы. К чему готовиться жителям столицы?

Во время дезинфекции водопроводных труб, а также через 24 часа после нее
рекомендуется пить кипяченую воду, однако воду без кипячения можно безопасно использовать в хозяйственных целях,
пояснили в муниципальном предприятии Rīgas ūdens.
Дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.
Дезинфекцию водопровода чаще всего проводят хлором и его соединениями. Как сообщает Rīgas ūdens, эти вещества в концентрации, используемой для дезинфекции, не являются вредными и опасными для здоровья, но при дезинфекции вода приобретает неприятный запах и может иметь легкий привкус хлора.