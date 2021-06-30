Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

Пять секретов ухода для здоровой и красивой кожи

ФОТО: Shutterstock

Чтобы кожа лица как можно дольше сохраняла эластичность и упругость, ей необходимы постоянная забота и продуманный повседневный уход, причем независимо от возраста. Достаточно ли обычных домашних ритуалов и увлажнения кожи для того, чтобы она была здоровой и сияющей?

1. Правильное и бережное очищение кожи

Один из главных этапов повседневного ухода за кожей – ее очищение, поэтому важно подобрать качественное очищающее средство, соответствующее типу кожи и легко смывающееся. Обладательницам жирной кожи подойдет очищающий гель или пенка, тогда как для сухой кожи оптимальным вариантом будет очищающее молочко. Обязательно следует обратить внимание и на качество выбранного средства: если хороший крем для лица использовать в комбинации с не очень качественным очищающим средством, можно не увидеть желаемого эффекта, ведь входящие в состав крема ценные вещества просто не смогут впитаться в кожу.

"Кожу лица рекомендуется очищать дважды в день – утром и вечером. Особенно тщательно это нужно делать по вечерам, ведь ночью кожа восстанавливается, а скопившиеся за день загрязнения, пыль и остатки косметики существенно затрудняют этот процесс. Следует отметить, что многие неправильно используют молочко – наносят его на ватный диск, которым протирают лицо.

На самом деле очищающее средство нужно нежными массирующими движениями кончиками пальцев нанести на увлажненную кожу и затем тщательно смыть водой. После использования молочка кожа уже будет чувствовать себя приятно увлажненной", – поясняет косметик концептуального магазина Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

2. Ампулы и сыворотки – в качестве дополнительного ухода

В последние годы популярность набирают различные ампулы и сыворотки, благодаря которым кожа может получить дополнительные витамины и ценные вещества, а значит, и более интенсивное питание, увлажнение и регенерацию. Эти средства рекомендуется применять в виде курса, когда коже нужен дополнительный уход, например, в межсезонье. После зимы кожа нередко выглядит усталой и серой, и активные компоненты сыворотки помогут ей быстрее восстановиться, в свою очередь в летний сезон, когда мы много находимся на солнце, весьма кстати придется сыворотка с интенсивно увлажняющим составом. Обязательно нужно обращать внимание на рекомендации по использованию ампул и сывороток: некоторые сыворотки следует комбинировать с соответствующим кремом, а ампулы нужно израсходовать вскоре после открытия.

3. Массаж лица для упругости кожи

На лице человека находятся 43 различные мышцы, которые рекомендуется периодически "разминать", чтобы обеспечить их упругость и эластичность. Массаж лица активизирует образование коллагена, стимулирует кровообращение, нормализует работу жировых желез, помогает коже усваивать питательные вещества и восстанавливаться, а также улучшает циркуляцию лимфы и уменьшает отечность.

"Чтобы массаж лица не навредил, его нужно выполнять бережно и правильно. Опыт показывает, что люди зачастую прикладывают слишком много силы: делают слишком сильные движения, даже щипки – причем в неправильном направлении.

Неправильно выполняемый массаж в результате может растянуть кожу, он способствует деформации овала лица и расширению сосудов, или куперозу, а из-за неправильной стимуляции лимфотока может появиться отек. К тому же, если массаж проводить грязными руками, могут появиться прыщики и сыпь. Если есть желание делать массаж лица в домашних условиях, нужно тщательно освоить соответствующую технику, однако лучше всего доверить эту процедуру специалисту", – рассказывает косметик.

4. Поддержание баланса микрофлоры кожи

На естественную микрофлору кожи влияют не только внешняя среда и привычки ухода, но и различные процедуры и неправильно подобранная косметика. Из-за загрязнения окружающей среды кожа становится серой, уменьшается ее естественное сияние, в свою очередь неправильный уход способствует дегидратации кожи и увеличивает темные круги под глазами.

Чтобы восстановить естественное равновесие микрофлоры кожи, за ней нужно регулярно ухаживать, используя все необходимые ей продукты в правильном порядке. Сначала нужно очистить кожу при помощи молочка, геля или пенки, затем – стабилизировать уровень рН тоником, а в конце нанести крем для лица.

"Если на лице есть декоративная косметика, перед очищением кожи можно воспользоваться мицеллярной водой или другими продуктами, предназначенными для снятия косметики. Кроме того, перед применением крема для лица можно использовать сыворотку или ампулы, а также крем для глаз. Многие производители предлагают SOS-кремы, то есть специализированные кремы, предназначенные именно для стабилизации микробиома кожи", – отмечает К. Блумберга.

5. Правильный образ жизни и достаточное количество жидкости

Хотя благодаря использованию косметических средств кожа и будет выглядеть лучше, значение имеют и другие повседневные привычки: полноценный сон, достаточная физическая активность и сбалансированный рацион. В день рекомендуется съедать 500 граммов овощей и 200 граммов фруктов, лучше избегать изделий из белой муки, а молочные продукты употреблять в умеренных количествах, так как они способствуют появлению акне и воспалительных высыпаний.

Важно также пить достаточное количество жидкости. Нехватка воды в организме способствует процессам старения кожи, кожа теряет эластичность и сияние, кроме того, в случае дегидратации организма коже не хватает жидкости, в результате чего она становится сухой, может появиться зуд и усилиться чувствительность. Человек в день должен выпивать примерно 35 миллилитров воды на один килограмм массы тела, однако оптимальный уровень жидкости зависит от физической активности, состояния здоровья и других факторов.

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