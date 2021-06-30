Пять секретов ухода для здоровой и красивой кожи

1. Правильное и бережное очищение кожи

Один из главных этапов повседневного ухода за кожей – ее очищение, поэтому важно подобрать качественное очищающее средство, соответствующее типу кожи и легко смывающееся. Обладательницам жирной кожи подойдет очищающий гель или пенка, тогда как для сухой кожи оптимальным вариантом будет очищающее молочко. Обязательно следует обратить внимание и на качество выбранного средства: если хороший крем для лица использовать в комбинации с не очень качественным очищающим средством, можно не увидеть желаемого эффекта, ведь входящие в состав крема ценные вещества просто не смогут впитаться в кожу.

"Кожу лица рекомендуется очищать дважды в день – утром и вечером. Особенно тщательно это нужно делать по вечерам, ведь ночью кожа восстанавливается, а скопившиеся за день загрязнения, пыль и остатки косметики существенно затрудняют этот процесс. Следует отметить, что многие неправильно используют молочко – наносят его на ватный диск, которым протирают лицо.

На самом деле очищающее средство нужно нежными массирующими движениями кончиками пальцев нанести на увлажненную кожу и затем тщательно смыть водой. После использования молочка кожа уже будет чувствовать себя приятно увлажненной", – поясняет косметик концептуального магазина Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

2. Ампулы и сыворотки – в качестве дополнительного ухода

В последние годы популярность набирают различные ампулы и сыворотки, благодаря которым кожа может получить дополнительные витамины и ценные вещества, а значит, и более интенсивное питание, увлажнение и регенерацию. Эти средства рекомендуется применять в виде курса, когда коже нужен дополнительный уход, например, в межсезонье. После зимы кожа нередко выглядит усталой и серой, и активные компоненты сыворотки помогут ей быстрее восстановиться, в свою очередь в летний сезон, когда мы много находимся на солнце, весьма кстати придется сыворотка с интенсивно увлажняющим составом. Обязательно нужно обращать внимание на рекомендации по использованию ампул и сывороток: некоторые сыворотки следует комбинировать с соответствующим кремом, а ампулы нужно израсходовать вскоре после открытия.

3. Массаж лица для упругости кожи

На лице человека находятся 43 различные мышцы, которые рекомендуется периодически "разминать", чтобы обеспечить их упругость и эластичность. Массаж лица активизирует образование коллагена, стимулирует кровообращение, нормализует работу жировых желез, помогает коже усваивать питательные вещества и восстанавливаться, а также улучшает циркуляцию лимфы и уменьшает отечность.

"Чтобы массаж лица не навредил, его нужно выполнять бережно и правильно. Опыт показывает, что люди зачастую прикладывают слишком много силы: делают слишком сильные движения, даже щипки – причем в неправильном направлении.