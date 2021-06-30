Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

Популярная американская рок-группа продает футболки с латвийским символом - Милдой

ФОТО: Publicitātes foto.

Rage Against the Machine (RATM) - это рок-группа из США. На сайте группы, кроме официальных сувениров, также можно купить майку с символом латвийского памятника Свободы - Милды.

Футболку группы сейчас можно приобрести по предварительному заказу за 35 евро, они будут доступны до 22 октября.

RATM была основана в 1991 году в Лос-Анджелесе, США. Нынешние участники группы - Зак де ла Роча, Том Морелло, Тим Коммерфорд, Брэд Уилк. Группа известна своим новаторским сочетанием альтернативного рока, панк-рока, хип-хопа, хэви-метала и фанка, а также текстами песен.

Памятник Свободы в Риге - одна из главных достопримечательностей города и один из неофициальных символов Латвии. Он был установлен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии.

НАВЕРХ
Back