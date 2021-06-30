Популярная американская рок-группа продает футболки с латвийским символом - Милдой

Футболку группы сейчас можно приобрести по предварительному заказу за 35 евро, они будут доступны до 22 октября.

RATM была основана в 1991 году в Лос-Анджелесе, США. Нынешние участники группы - Зак де ла Роча, Том Морелло, Тим Коммерфорд, Брэд Уилк. Группа известна своим новаторским сочетанием альтернативного рока, панк-рока, хип-хопа, хэви-метала и фанка, а также текстами песен.