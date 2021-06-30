Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

26 июня у российских актеров Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился первый ребенок. О радостном событии они сообщили в Instagram.

У пары родился мальчик, его назвали Олегом.

В Сети уже говорилось о том, что пара ждет ребенка, однако официальных комментариев артисты не давали.

Слухи о романе Янковского и Пожарской появились в сентябре 2020 года, пишет Peopletalk. В январе 2021 года Диана поделилась видео прогулки с Иваном Янковским, чем подтвердила отношения с ним.

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