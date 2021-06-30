Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

В Сети уже говорилось о том, что пара ждет ребенка, однако официальных комментариев артисты не давали.

Слухи о романе Янковского и Пожарской появились в сентябре 2020 года, пишет Peopletalk. В январе 2021 года Диана поделилась видео прогулки с Иваном Янковским, чем подтвердила отношения с ним.