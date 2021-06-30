"Я не имею права просить людей делать прививки!": из-за ограничений Интарс Бусулис и Амината отменили концерты

"Как ни прискорбно, но в этом году мы не сможем встретить наших слушателей в концертном зале "Дзинтари". Мы ждали до последнего момента и вынуждены отменить концерты из-за ограничений в связи с Covid-19", - написал Интарс Бусулис.

Концерты, первоначально запланированные на 1 и 2 июля 2020 года, были перенесены на 8 и 9 июля этого года.

Подписчики под постом Бусулиса в Instagram выразили возмущение, а кто-то даже прокомментировал, что специально вакцинировался, чтобы посетить концерт.

Свое предстоящее выступление отменила также латвийская певица Амината.

"Дорогие друзья, хотя мы до последнего надеялись, что наступит подходящий момент для концерта, к сожалению, я вынуждена его отменить!" - пишет Амината.

"Эпидемиологическая ситуация и установленные в стране ограничения не позволяют нам реализовать такой концерт, который мы хотим вам устроить! (...) Спасибо всем зрителям, которые до последнего надеялись с нами и так долго не сдавали билеты! Это очень много значит для меня! Спасибо за поддержку", - поблагодарила певица своих поклонников.

Рассерженный подписчик спросил, какие именно ограничения мешают устроить концерт, учитывая, что культурные мероприятия разрешены. Амината подробно объяснила комментатору свое решение: "В настоящее время ограничения позволяют проводить концерты либо только для вакцинированных людей, либо только с тестами на Covid-19, соблюдая дистанцию и другие ограничения. (Оба варианта вместе - нельзя!)

Многие из моих зрителей купили билеты задолго до введения таких ограничений и не ожидали, что им понадобится прививка для посещения концерта или тест на Covid-19, что также стоит денег.

Если мы проведем концерт только для привитых - сколько человек сможет прийти на мой концерт? Я не знаю, сколько людей из моих зрителей были вакцинированы, и, учитывая темп вакцинации, большинство из них вряд ли придет!

Я также не имею права просить людей делать прививку ради концерта!