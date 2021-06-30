Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

"Я не имею права просить людей делать прививки!": из-за ограничений Интарс Бусулис и Амината отменили концерты

Жители Латвии начинают возвращаться к "нормальной жизни", но с одним условием - надо быть вакцинированным или переболевшим Covid-19. Многих это правило не устраивает, поэтому латвийский исполнитель Интарс Бусулис и певица Амината Савадого решили отменить свои предстоящие концерты.  Об этом они сообщили в Instagram.

"Как ни прискорбно, но в этом году мы не сможем встретить наших слушателей в концертном зале "Дзинтари". Мы ждали до последнего момента и вынуждены отменить концерты из-за ограничений в связи с Covid-19", - написал Интарс Бусулис.

Концерты, первоначально запланированные на 1 и 2 июля 2020 года, были перенесены на 8 и 9 июля этого года.

Подписчики под постом Бусулиса в Instagram выразили возмущение, а кто-то даже прокомментировал, что специально вакцинировался, чтобы посетить концерт.

Свое предстоящее выступление отменила также латвийская певица Амината.

"Дорогие друзья, хотя мы до последнего надеялись, что наступит подходящий момент для концерта, к сожалению, я вынуждена его отменить!" - пишет Амината.

"Эпидемиологическая ситуация и установленные в стране ограничения не позволяют нам реализовать такой концерт, который мы хотим вам устроить! (...) Спасибо всем зрителям, которые до последнего надеялись с нами и так долго не сдавали билеты! Это очень много значит для меня! Спасибо за поддержку", - поблагодарила певица своих поклонников.

Рассерженный подписчик спросил, какие именно ограничения мешают устроить концерт, учитывая, что культурные мероприятия разрешены. Амината подробно объяснила комментатору свое решение: "В настоящее время ограничения позволяют проводить концерты либо только для вакцинированных людей, либо только с тестами на Covid-19, соблюдая дистанцию и другие ограничения. (Оба варианта вместе - нельзя!)

Многие из моих зрителей купили билеты задолго до введения таких ограничений и не ожидали, что им понадобится прививка для посещения концерта или тест на Covid-19, что также стоит денег.

Если мы проведем концерт только для привитых - сколько человек сможет прийти на мой концерт? Я не знаю, сколько людей из моих зрителей были вакцинированы, и, учитывая темп вакцинации, большинство из них вряд ли придет!

Я также не имею права просить людей делать прививку ради концерта!

Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… " - написала певица.

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