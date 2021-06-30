Дмитрий Болкунец: "Лукашенко любит почитывать Макиавелли и не терпит критики"

В интервью Вадиму Радионову Дмитрий Болкунец рассказал о деле Романа Протасевича и сходстве режима Лукашенко с антиутопиями Джорджа Оруэлла.

ДВА ВАРИАНТА ДЛЯ ПРОТАСЕВИЧА

— Поговорим о деле Романа Протасевича, о его интервью, если это можно так назвать, телеканалу ОНТ. Как вы оцениваете, что это было? Кому адресовано, к каким последствиям может привести?

— Интервью это можно с натяжкой назвать, потому что все-таки человек находится под следствием. Мы не знаем, в каких условиях он содержится, какие к нему применяют методы воздействия. Сложно вообще оценивать это интервью как феномен журналистики, скорее как материал криминалистики, и Марков в роли такого следователя, доброго или злого, я не знаю. Может быть, Роман пошел на сделку со следствием. Какие будут последствия? Я думаю, последствия уже есть, последствия того, что предшествовало этому интервью, — это посадка самолета. Это, конечно, вызвало возмущение в обществе, и реакция западного сообщества естественна в такой ситуации. Закрытие воздушного пространства над Беларусью, запрет на полеты белорусских авиакомпаний над европейскими странами стали для Лукашенко неприятным сюрпризом. Он, очевидно, не ожидал этого.

— Что может в этой истории ждать Романа Протасевича? Лукашенко говорил о следователях из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые, возможно, даже приедут в Минск, а там по уголовным делам ему грозит расстрел. Что все это значит? Это некая риторика устрашения или дело может дойти до реального расстрела?

— Во-первых, это пощечина Киеву, потому что приезд прокуратуры ЛНР означает, что белорусские власти признают Луганскую народную республику.

Это пощечина Зеленскому персонально за то, что он не признает Лукашенко в качестве президента.

Что касается возможной выдачи Романа Протасевича ЛНР или ДНР, я этот вариант исключаю, потому что он гражданин Беларуси и, насколько я знаю, по белорусским законам они не могут его выдавать. Хотя есть интересная версия: его могут отпустить, но тут же его похитят какие-то бандиты из ЛНР и он окажется через сутки-двое на территории тех республик, где над ним могут провести расправу.

Может быть, ему показали два варианта развития событий, хороший и плохой. Хороший - он начинает работать со следствием, хвалит Лукашенко, его "стальные яйца". Плохой - "будешь потом болтаться где-нибудь на веревке, будут тебя бить, пальцы отрезать" и прочее. Хотя, если я правильно помню, он с 2015 года жил в Беларуси после всех этих событий в ЛНР и ДНР, и к нему, насколько я знаю, претензий со стороны белорусских правоохранительных органов не было. Он как человек, который участвовал в боевых действиях, белорусским правоохранительным органам не был интересен до событий прошлого года.