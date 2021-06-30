Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
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Дмитрий Болкунец: "Лукашенко любит почитывать Макиавелли и не терпит критики"

ФОТО: Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец был вынужден уехать из Москвы в Варшаву, когда появилась информация о том, что Александр Лукашенко объявил за ним охоту. После того, как из России были похищены и вывезены в Минск несколько оппозиционных белорусских политиков решение о "переезде" он принял в считанные часы.

В интервью Вадиму Радионову Дмитрий Болкунец рассказал о деле Романа Протасевича и сходстве режима Лукашенко с антиутопиями Джорджа Оруэлла.

ДВА ВАРИАНТА ДЛЯ ПРОТАСЕВИЧА

— Поговорим о деле Романа Протасевича, о его интервью, если это можно так назвать, телеканалу ОНТ. Как вы оцениваете, что это было? Кому адресовано, к каким последствиям может привести?

— Интервью это можно с натяжкой назвать, потому что все-таки человек находится под следствием. Мы не знаем, в каких условиях он содержится, какие к нему применяют методы воздействия. Сложно вообще оценивать это интервью как феномен журналистики, скорее как материал криминалистики, и Марков в роли такого следователя, доброго или злого, я не знаю. Может быть, Роман пошел на сделку со следствием. Какие будут последствия? Я думаю, последствия уже есть, последствия того, что предшествовало этому интервью, — это посадка самолета. Это, конечно, вызвало возмущение в обществе, и реакция западного сообщества естественна в такой ситуации. Закрытие воздушного пространства над Беларусью, запрет на полеты белорусских авиакомпаний над европейскими странами стали для Лукашенко неприятным сюрпризом. Он, очевидно, не ожидал этого.

— Что может в этой истории ждать Романа Протасевича? Лукашенко говорил о следователях из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые, возможно, даже приедут в Минск, а там по уголовным делам ему грозит расстрел. Что все это значит? Это некая риторика устрашения или дело может дойти до реального расстрела?

— Во-первых, это пощечина Киеву, потому что приезд прокуратуры ЛНР означает, что белорусские власти признают Луганскую народную республику.

Это пощечина Зеленскому персонально за то, что он не признает Лукашенко в качестве президента.

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Что касается возможной выдачи Романа Протасевича ЛНР или ДНР, я этот вариант исключаю, потому что он гражданин Беларуси и, насколько я знаю, по белорусским законам они не могут его выдавать. Хотя есть интересная версия: его могут отпустить, но тут же его похитят какие-то бандиты из ЛНР и он окажется через сутки-двое на территории тех республик, где над ним могут провести расправу.

Может быть, ему показали два варианта развития событий, хороший и плохой. Хороший - он начинает работать со следствием, хвалит Лукашенко, его "стальные яйца". Плохой - "будешь потом болтаться где-нибудь на веревке, будут тебя бить, пальцы отрезать" и прочее. Хотя, если я правильно помню, он с 2015 года жил в Беларуси после всех этих событий в ЛНР и ДНР, и к нему, насколько я знаю, претензий со стороны белорусских правоохранительных органов не было. Он как человек, который участвовал в боевых действиях, белорусским правоохранительным органам не был интересен до событий прошлого года.

Отсюда вопрос: либо белорусский КГБ проспал, либо он с ним сотрудничал, либо они закрывали на него глаза, не обращали внимания, когда им не надо было. Поэтому теперь любые попытки убедить всех, что в расследовании против Протасевича будут участвовать представители ЛНР, - это больше пиар, который направлен на то, чтобы, в том числе, дать пощечину Украине.

НОМЕР ОДИН

— Сейчас многие эксперты анализируют, что говорил Протасевич в интервью. Вы как раз упомянули, что он хвалил "яйца Лукашенко". Ведь это не первый раз; вспомним пресловутые переговоры Ника и Майка (Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального. В том числе собеседники, которые называют друг друга Ник и Майк, упоминают, что Лукашенко оказался "крепким орешком" - Прим. ред.). В этом что, есть какая-то информационная концепция?

— Да, конечно. Лукашенко любит, когда его хвалят. Он всегда номер один. Номер один должен быть у автомобиля, номер один на какой-нибудь футболке его и так далее. Естественно, критику в свой адрес он не приемлет ни в каком виде. Все, кто его критикует, оказываются либо в тюрьме, либо в бегах, либо он их убивает, как это было с Павлом Шереметом (Белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве в результате покушения – Прим. ред.) и другими журналистами и политиками. И, естественно, когда он захватывает кого-то в заложники, они должны вот таким образом каяться.

По некоторым сведениям, один из бывших кандидатов в президенты 2006 года Александр Козулин перед тем, как Лукашенко его помиловал, просил у него на коленях прощения, и после этого Лукашенко его простил (Козулин был арестован вскоре после выборов и осужден за организацию массовых беспорядков; в 2008 году получил помилование – Прим. ред.). Мне такую информацию несколько человек подтверждали. Поэтому я допускаю вариант, что и на Романа Протасевича могли как-то воздействовать, сказали ему, что надо похвалить вождя.

Еще были случаи, что другие лица, которые выходили из СИЗО КГБ, должны были публично хвалить Лукашенко. В частности, я помню, и Виталий Шкляров (политтехнолог, был арестован в июле 2020 года и выпущен в октябре – Прим. ред.) после выхода из СИЗО так сделал; видимо, были такие просьбы.

— То же самое описывается в книге Оруэлла "1984", особенно в финальной ее части. То есть получается, что у них это настольная книга?

— Я думаю, такую книгу те, кто за всем этим стоит, вряд ли осилят. Вот, говорят, Лукашенко любит Макиавелли почитывать, вот такое у него есть настольное пособие.

И я думаю, что не только Макиавелли, я думаю, еще он любит почитывать биографию Адольфа Гитлера, потому что те методы, которые он применяет, как раз из того периода.

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И, видимо, окружение Лукашенко тоже такую литературу почитывает, и Григорий Азаренок (белорусский тележурналист, сын провластного режиссера-документалиста Юрия Азаренка – Прим. ред.), когда пытался дебатировать, тоже практически признался, что книги Геббельса являются настольным пособием белорусской пропаганды. Его дела, действия, цитаты и так далее. Думаю, что история белорусской современной действительности тоже будет описана в учебниках и займет достойное место на полках историков.

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