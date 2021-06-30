"Позволь искусству дышать": латвийские артисты и деятели культуры протестуют против налоговой реформы 2021 года

"Видеопроект #dodmākslaielpot - это крик души представителей творческих профессий, которые в период пандемии Covid-19 из-за вынужденных жестких эпидемиологических ограничений остались без работы на долгие месяцы", – говорит режиссер видеопроекта Юлия Кова.

ФОТО: Пресс-фото

Налоговая реформа 2021 года предполагает существенные изменения в статусе налогоплательщиков, отмену и изменения адаптированных налоговых режимов, повышение налоговых ставок, введение обязательных социальных платежей с ещё неполученных доходов:

- отменяется статус налогоплательщика микропредприятия (MUN), работники микропредприятий (MU) и SIA должны будут получить статус наемного работника и платить повышенную ставку налога в режиме общего порядка в полном объеме с 15% (MUN) до 54,09% (подоходный налог с населения IIN(ПНН) – 20% и обязательные социальные платежи VSAOI – 34.09%);

- отменен режим плательщика патентной платы, но сохранена сниженная патентная плата для пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара) должны зарегистрировать свою профессиональную деятельность и получить статус лица, ведущего хозяйственную деятельность, при этом автор сам обязан вести учет – рассчитывать сумму налога и платить в бюджет, а налоговые ставки повышены с 20% до 25%-40% в зависимости от размера авторского вознаграждения;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара), которые не зарегистрировали хозяйственную деятельность и получают вознаграждение за объекты интеллектуальной собственности, попадают под новый налоговый режим IIN (ПНН) с повышенной ставкой налога: плательщик авторского вознаграждения отчисляет налог в размере 25% и 40% в зависимости от размера вознаграждения, не применяется норма расходов 25% или 50%. К годовому доходу не применяют дифференцированный необлагаемый минимум и налоговые льготы;

- вводится минимальный обязательный платеж государственного социального страхования для тех работников MU и SIA, получателей гонорара и самозанятых лиц, чей доход меньше установленной в государстве минимальной заработной платы – 500 евро в месяц.

Люди, занятые в творческих и смежных профессиях, а также представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от ограничений во время пандемии Covid-19, не смогут платить повышенные налоги и дополнительные социальные платежи из неполученных доходов.

ФОТО: Пресс-фото

Налоговая реформа 2021 года демонстрирует, что законодатели не понимают специфику творческой профессиональной деятельности. Создатели и исполнители произведений получают нерегулярный и не всегда предсказуемый доход, что не позволяет рассматривать их как людей, ведущих хозяйственную деятельность.

"У народа без культуры нет будущего, – говорит актриса и режиссер Резия Калниня. – Людьми без культуры легко манипулировать, их жизнь определяется только инстинктами. Страна без культуры становится страной-потребителем. Мы этого хотим? Стать биороботами? Если нет, присоединяйтесь, чтобы ваша жизнь была полна эмоций, чувств – всем, что делает нас людьми!".

"Уже в период пандемии ограничения не позволяли реализовывать текущие проекты, выступать на концертах, заниматься творчеством, вынуждая искать другие источники дохода", - говорит певица Патриша.