Ср, 30.06.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

"Позволь искусству дышать": латвийские артисты и деятели культуры протестуют против налоговой реформы 2021 года

ФОТО: Пресс-фото

Деятели культуры и представители творчесских профессий опубликовали эмоциональноe видеообращениe #dodmākslaielpot и призыв ко всем, кого волнует будущее Латвии, подписаться на портале manabalss.lv под инциативой об отмене налоговой реформы 2021 года.

"Видеопроект #dodmākslaielpot - это крик души представителей творческих профессий, которые в период пандемии Covid-19 из-за вынужденных жестких эпидемиологических ограничений остались без работы на долгие месяцы", – говорит режиссер видеопроекта Юлия Кова.

ФОТО: Пресс-фото

Налоговая реформа 2021 года предполагает существенные изменения в статусе налогоплательщиков, отмену и изменения адаптированных налоговых режимов, повышение налоговых ставок, введение обязательных социальных платежей с ещё неполученных доходов:

- отменяется статус налогоплательщика микропредприятия (MUN), работники микропредприятий (MU) и SIA должны будут получить статус наемного работника и платить повышенную ставку налога в режиме общего порядка в полном объеме с 15% (MUN) до 54,09% (подоходный налог с населения IIN(ПНН) – 20% и обязательные социальные платежи VSAOI – 34.09%);

- отменен режим плательщика патентной платы, но сохранена сниженная патентная плата для пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара) должны зарегистрировать свою профессиональную деятельность и получить статус лица, ведущего хозяйственную деятельность, при этом автор сам обязан вести учет – рассчитывать сумму налога и платить в бюджет, а налоговые ставки повышены с 20% до 25%-40% в зависимости от размера авторского вознаграждения;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара), которые не зарегистрировали хозяйственную деятельность и получают вознаграждение за объекты интеллектуальной собственности, попадают под новый налоговый режим IIN (ПНН) с повышенной ставкой налога: плательщик авторского вознаграждения отчисляет налог в размере 25% и 40% в зависимости от размера вознаграждения, не применяется норма расходов 25% или 50%. К годовому доходу не применяют дифференцированный необлагаемый минимум и налоговые льготы;

- вводится минимальный обязательный платеж государственного социального страхования для тех работников MU и SIA, получателей гонорара и самозанятых лиц, чей доход меньше установленной в государстве минимальной заработной платы – 500 евро в месяц.

Люди, занятые в творческих и смежных профессиях, а также представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от ограничений во время пандемии Covid-19, не смогут платить повышенные налоги и дополнительные социальные платежи из неполученных доходов.

ФОТО: Пресс-фото

Налоговая реформа 2021 года демонстрирует, что законодатели не понимают специфику творческой профессиональной деятельности. Создатели и исполнители произведений получают нерегулярный и не всегда предсказуемый доход, что не позволяет рассматривать их как людей, ведущих хозяйственную деятельность.

"У народа без культуры нет будущего, – говорит актриса и режиссер Резия Калниня. – Людьми без культуры легко манипулировать, их жизнь определяется только инстинктами. Страна без культуры становится страной-потребителем. Мы этого хотим? Стать биороботами? Если нет, присоединяйтесь, чтобы ваша жизнь была полна эмоций, чувств – всем, что делает нас людьми!".

"Уже в период пандемии ограничения не позволяли реализовывать текущие проекты, выступать на концертах, заниматься творчеством, вынуждая искать другие источники дохода", - говорит певица Патриша.

"Новая налоговая реформа лишает многих возможности заниматься искусством. Нам придётся думать о выживании и искать другие способы заработка", – продолжает певица Амината.

"Тем, кто занимается искусством, нужны свобода и время, чтобы черпать и развивать новые идеи, – подчеркивает режиссер Андрис Гауя. – Необходимо приложить все усилия, чтобы оставить нам эти возможности, которых мы лишимся, если всё же введут обязательные ежемесячные платежи. Такие выплаты даже не связаны с тем, есть ли у художника какие-либо проекты и доходы в это время".

"Мы надеемся, что нас услышат, чтобы можно было и дальше вносить свой вклад в развитие культуры как в Латвии, так и за рубежом", – говорит продюсер Вадим Зайковский.

ФОТО: Пресс-фото

"Как творческие люди, мы решили выразить свое несогласие с налоговой реформой нестандартным художественным подходом", - добавляет оператор Ритварс Блука.

"Мы, представители творческих профессий, собрались вместе, чтобы остановить налоговое безумие во время пандемии! Эта страна рождает много талантов, но таланты нуждаются в понимании и поддержке, чтобы искусство могло дышать, а не погибать под гнётом налогов", – резюмирует режиссер видеопроекта #dodmākslaielpot Юлия Кова.

Представители творческих профессий призывают подписать инициативу за отмену налоговой реформы 2021 года, которая размещена на портале manabalss.lv. Отмена реформы обеспечит необходимые условия для развития культуры и творческой индустрии в Латвии.

В видеопроекте приняли участие известные деятели искусств Латвии: актеры Мартиньш Вилсонс, Резия Калниня, Ева Флоренце-Виксне, Максим Бусел, Агнесе Цируле, Элза Гауя, режисеры Андрис Гауя, Матисс Кажа, художник Каспарс Зариньш, музыканты из групп Jumprava и DaGamba, певцы Ozols, rolands če, Johnyboy, певицы Patrisha, VIŅA, Aminata, Agnese Rakovska.

Видео: #dodmākslaielpot ("Позволь искусству дышать") – протест против налоговой реформы 2021 года

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