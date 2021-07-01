Суд отклонил запрос Бритни Спирс об освобождении от опеки отца
Суд отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс об освобождении от опеки ее отца Джейми Спирса, об этом сообщает издание Variety.
Суд отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс об освобождении от опеки ее отца Джейми Спирса, об этом сообщает издание Variety.
Сообщается, что певица может подавать дальнейшие прошения.
Ранее Бритни лично потребовала в суде прекращения опекунства ее отца Джейми Спирса над ней. Звезда заявила, что контролирующие ее жизнь люди не позволяют ей завести еще одного ребенка и выйти замуж. Она объяснила, что хотела посетить гинеколога и убрать внутриматочное средство, которое не позволяет ей забеременеть. Но ее опекуны против.
Бритни призналась, что у нее есть молодой человек, но ей не позволяют ездить с ним в одной машине. По словам звезды, она лишена права на собственную жизнь. Кроме того, артистка отмечает, что против ее воли ей стали давать литий.
Представитель отца певицы утверждал, что тот всегда действовал исключительно в интересах дочери. Согласно утверждению правозащитника, Джейми Спирс помог Бритни в момент, когда у нее были долги, и она смогла заработать состояние в $60 млн.
Бритни Спирс хотела, чтобы ее личную жизнь контролировала ее менеджер Джоди Монтгомери, а финансовые дела намеревалась передать компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил Bessemer Trust соопекуном певицы, но Джейми Спирса от опекунства не отстранил.
Изменить условия опекунства звезда потребовала через суд в августе 2020 года.
Однажды кто-то из ее фанатов написал: "Надень желтую майку в своем следующем видео, если тебе нужна помощь". После этого певица разместила в Instagram видео, в котором она просто ходит взад-вперед, одетая в желтый кроп-топ. Следующей была просьба разместить фото голубя. И действительно на странице звезды появилась странная картинка, на которой были изображены голуби.