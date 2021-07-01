Суд отклонил запрос Бритни Спирс об освобождении от опеки отца

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", - цитируют решение суда СМИ.

Сообщается, что певица может подавать дальнейшие прошения.

Также отмечается, что суд признал Бритни Спирс "практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами и противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".

Ранее Бритни лично потребовала в суде прекращения опекунства ее отца Джейми Спирса над ней. Звезда заявила, что контролирующие ее жизнь люди не позволяют ей завести еще одного ребенка и выйти замуж. Она объяснила, что хотела посетить гинеколога и убрать внутриматочное средство, которое не позволяет ей забеременеть. Но ее опекуны против.

Бритни призналась, что у нее есть молодой человек, но ей не позволяют ездить с ним в одной машине. По словам звезды, она лишена права на собственную жизнь. Кроме того, артистка отмечает, что против ее воли ей стали давать литий.

Напомним, в ноябре 2020 года суд в Лос-Анджелесе отклонил прошение певицы Бритни Спирс лишить ее отца Джейми статуса опекуна и заведующего финансами артистки.

Представитель отца певицы утверждал, что тот всегда действовал исключительно в интересах дочери. Согласно утверждению правозащитника, Джейми Спирс помог Бритни в момент, когда у нее были долги, и она смогла заработать состояние в $60 млн.

Бритни Спирс хотела, чтобы ее личную жизнь контролировала ее менеджер Джоди Монтгомери, а финансовые дела намеревалась передать компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил Bessemer Trust соопекуном певицы, но Джейми Спирса от опекунства не отстранил.

Изменить условия опекунства звезда потребовала через суд в августе 2020 года.

Бритни очень активна в соцсетях. Она регулярно выкладывает видеоролики своих занятий фитнесом, танцами и делится вдохновляющими цитатами. Поклонники заметили любопытное совпадение.