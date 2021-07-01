Дреды, броский макияж и спортивный костюм: вышел дебютный клип рижского проекта Karina Dabro

"Я пропитана тобою, как бумага кислотою..." - поет 17-летняя Ольга Журавская. В новом латвийском музыкальном проекте она воплощает на сцене подростка Карину.

ФОТО: Пресс-фото

"Карина - это подросток, живущий в своем маленьком мире, параллельно изучающий наш огромный, странный и смешной мир. Ей все интересно, она пытлива и очень доверчива. И все, что с ней происходит, она передает через свои песни", - говорит продюсер проекта Глеб STH.

На обвинения в пропаганде наркотиков Глеб отвечает, что в нашем мире есть много вещей, хороших и плохих, но именно из них он и состоит.

"Не стоит смотреть на это как на отдельный продукт - это начало истории персонажа, который представляет часть нашего мира, многих из нас, и никто не знает, что он поймет и о чем будет петь потом. Вы же тоже могли совершать ошибки, не так ли?" - обращается к публике продюсер.

ФОТО: Пресс-фото

К реализации проекта команда лейбла STH Production шла чуть больше полугода. Дебютировали они с треком "Марочка", на который снял клип режиссер Валентин Линовицкий.

Сейчас команда активно работает над следующим треком.