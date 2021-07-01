Звезду сериала "Тайны Смолвиля" осудили за вербовку секс-рабынь в голливудскую секту
30 июня завершился суд над американской актрисой Эллисон Мэк, известной по сериалу "Тайны Смолвиля". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
30 июня завершился суд над американской актрисой Эллисон Мэк, известной по сериалу "Тайны Смолвиля". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Мэк признали виновной в многолетних издевательствах над жертвами секты. Еще в 2010 году артистка вступила в тайный культ в Голливуде вместе с другой звездой "Тайн Смолвиля" Кристин Кройк. О нем канал HBO сделал документальный сериал "Клятва" (The Vow). Довольно быстро Эллисон стала одним из лидеров организации NXIVM.
Организация NXIVM была основана в 1998 году как классическая многоуровневая маркетинговая схема, в которой существующие участники набирают новых, чтобы помочь им "расти и совершенствоваться" в рамках разработанной программы. Известно, что ее лидер Кит Раньер увлекся саентологическими идеями и нейролингвистическим программированием в восьмидесятых, но только после встречи со специалистом по гипнозу Нэнси Зальцман (Nancy Salzman) была разработана новая программа ESP, или Executive Success Program. Позже она была переименована в NXIVM.
Организации удалось привлечь несколько состоятельных членов, что обеспечило стабильное развитие. Несмотря на то, что вокруг лидера в начале тысячелетия было несколько скандалов, NXIVM продолжал свою деятельность.
Обязанности Мэк заключались в заманивании девушек в организацию. Используя свою популярность, она находила потенциальных жертв, после чего те попадали в лапы лидера секты Кита Раньера. Несчастные подвергались не только сексуальному насилию, но и постоянным моральным унижениям. Так, лидер движения морил своих рабынь голодом, а также заставлял их пить воду из лужи. В качестве залога женщины отправляли Мэк свои обнаженные фотографии и получали клеймо.
Во время суда Мэк призналась, что сожалеет, что участвовала в культе.
В 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы. Раньер обвинялся в рэкете, краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин, его союзников, признали себя виновными по различным обвинениям. Раньера осудили на 120 лет тюрьмы. Показания против него дали более 20 женщин и каждая рассказывала о происходящих в организации ужасах. Среди жертв преступника также был 15-летний подросток.