Чт, 1.07.2021
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Звезду сериала "Тайны Смолвиля" осудили за вербовку секс-рабынь в голливудскую секту

Эллисон Мэк ФОТО: HBO

30 июня завершился суд над американской актрисой Эллисон Мэк, известной по сериалу "Тайны Смолвиля". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Мэк признали виновной в многолетних издевательствах над жертвами секты. Еще в 2010 году артистка вступила в тайный культ в Голливуде вместе с другой звездой "Тайн Смолвиля" Кристин Кройк. О нем канал HBO сделал документальный сериал "Клятва" (The Vow). Довольно быстро Эллисон стала одним из лидеров организации NXIVM.

Организация NXIVM была основана в 1998 году как классическая многоуровневая маркетинговая схема, в которой существующие участники набирают новых, чтобы помочь им "расти и совершенствоваться" в рамках разработанной программы. Известно, что ее лидер Кит Раньер увлекся саентологическими идеями и нейролингвистическим программированием в восьмидесятых, но только после встречи со специалистом по гипнозу Нэнси Зальцман (Nancy Salzman) была разработана новая программа ESP, или Executive Success Program. Позже она была переименована в NXIVM.

Организации удалось привлечь несколько состоятельных членов, что обеспечило стабильное развитие. Несмотря на то, что вокруг лидера в начале тысячелетия было несколько скандалов, NXIVM продолжал свою деятельность.

Обязанности Мэк заключались в заманивании девушек в организацию. Используя свою популярность, она находила потенциальных жертв, после чего те попадали в лапы лидера секты Кита Раньера. Несчастные подвергались не только сексуальному насилию, но и постоянным моральным унижениям. Так, лидер движения морил своих рабынь голодом, а также заставлял их пить воду из лужи. В качестве залога женщины отправляли Мэк свои обнаженные фотографии и получали клеймо. 

Эллисон была арестована в 2018 году. Сначала свою вину она отрицала, но после призналась, что действительно помогала находить новых сексуальных рабынь для главы организации. Изначально ей грозило до 17 лет тюрьмы, хотя защита и настаивала на домашнем аресте.

Во время суда Мэк призналась, что сожалеет, что участвовала в культе. 

В 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы. Раньер обвинялся в рэкете, краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин, его союзников, признали себя виновными по различным обвинениям. Раньера осудили на 120 лет тюрьмы. Показания против него дали более 20 женщин и каждая рассказывала о происходящих в организации ужасах. Среди жертв преступника также был 15-летний подросток.

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