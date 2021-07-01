Звезду сериала "Тайны Смолвиля" осудили за вербовку секс-рабынь в голливудскую секту

Мэк признали виновной в многолетних издевательствах над жертвами секты. Еще в 2010 году артистка вступила в тайный культ в Голливуде вместе с другой звездой "Тайн Смолвиля" Кристин Кройк. О нем канал HBO сделал документальный сериал "Клятва" (The Vow). Довольно быстро Эллисон стала одним из лидеров организации NXIVM.

Организация NXIVM была основана в 1998 году как классическая многоуровневая маркетинговая схема, в которой существующие участники набирают новых, чтобы помочь им "расти и совершенствоваться" в рамках разработанной программы. Известно, что ее лидер Кит Раньер увлекся саентологическими идеями и нейролингвистическим программированием в восьмидесятых, но только после встречи со специалистом по гипнозу Нэнси Зальцман (Nancy Salzman) была разработана новая программа ESP, или Executive Success Program. Позже она была переименована в NXIVM.

Организации удалось привлечь несколько состоятельных членов, что обеспечило стабильное развитие. Несмотря на то, что вокруг лидера в начале тысячелетия было несколько скандалов, NXIVM продолжал свою деятельность.