Чт, 1.07.2021
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Карлис Лейниекс, глава латвийской олимпийской делегации

Сара Джессика Паркер в восторге от чипсов латвийского бренда

ФОТО: Instagram.com/sarahjessicaparker, REUTERS/Danny Moloshok/File Photo. TVNET kolāža

Сара Джессика Паркер, которую большая часть мира знает как Кэрри из знаменитого сериала "Секс в большом городе", поделилась любимой закуской в ​​своем Instagram-профиле. Это оказались чипсы из Латвии.

Электронная почта производителя чипсов "взорвалась" почти сразу из-за бесчисленного количества полученных сообщений. Кто бы не хотел себе такую лестную и незапланированную рекламу? Производство чипсов латвийского бренда находится в Пярну более 30 лет. 

Представитель фабрики Кристапс Радзиньш рассказал Bez Tabu, что в течение дня приходили письма практически со всего мира: "Сара уже пробовала наши чипсы раньше, но после долго не могла их найти, а теперь смогла купить их в небольшом магазине на Манхэттене. Актриса выкупила все, что было в продаже, и повезла угощать своих коллег".

Видео: Сюжет о чипсах из Латвии

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