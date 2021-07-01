Чт, 1.07.2021
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Юлия Степаненко, депутат Сейма

Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Петр Мамонов ФОТО: скриншот видео с YouTube

70-летний актер и музыкант, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации.

"Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации", - цитирует жену музыканта Ольгу Мамонову издание "Медуза".

Напомним, осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.

Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".

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