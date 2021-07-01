Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
70-летний актер и музыкант, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации.
70-летний актер и музыкант, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации.
"Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации", - цитирует жену музыканта Ольгу Мамонову издание "Медуза".
Напомним, осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.
Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".