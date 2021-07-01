Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

"Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации", - цитирует жену музыканта Ольгу Мамонову издание "Медуза".

Напомним, осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.