Число случаев Covid-19 в Европе снова начало расти

"На прошлой неделе число случаев увеличилось на 10% из-за увеличения числа контактов, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений", - сказал Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Если мы не будем соблюдать дисциплину, в Европейском регионе ВОЗ будет новая волна", - добавил он.

Клюге сказал, что новый дельта-штамм коронавируса, или индийский штамм, быстро распространяется, вытесняя альфа или британский штамм.

По оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к концу августа на дельту, или индийскую форму, может приходиться 90% случаев Covid-19 в Европейском союзе (ЕС).

Клюге также допускает, что к августу дельта или индийский вариант может стать доминирующим вариантом в Европейском регионе ВОЗ, который состоит из 53 стран и территорий.

Он отметил, что вакцинация людей проходит совсем не так гладко и быстро, как это необходимо для обеспечения необходимой защиты.

Клюге сказал, что средний охват вакцинацией в Европейском регионе ВОЗ составляет 24%, а половина пожилых людей и 40% медицинских работников до сих пор не вакцинированы.