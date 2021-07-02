70-летнего Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

"Состояние крайне тяжелое", - рассказала она.

Петр Мамонов был госпитализирован пять дней назад. Сейчас он находится в реанимации в Коммунарке.

"Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключен к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжелое", - цитирует Ольгу Газета.ru.

Напомним, накануне актера и музыканта с коронавирусом и поражением 87% легких перевели в реанимацию.

Осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.