Пт, 2.07.2021
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Рижанин Рейнис о проверке в CSDD

70-летнего Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Петр Мамонов ФОТО: скриншот видео

Госпитализированного с коронавирусом 70-летнего актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Ольгу.

"Состояние крайне тяжелое", - рассказала она.

Петр Мамонов был госпитализирован пять дней назад. Сейчас он находится в реанимации в Коммунарке.

"Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключен к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжелое", - цитирует Ольгу Газета.ru.

Напомним, накануне актера и музыканта с коронавирусом и поражением 87% легких перевели в реанимацию.

Осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.

Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".

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