70-летнего Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Госпитализированного с коронавирусом 70-летнего актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Ольгу.
Госпитализированного с коронавирусом 70-летнего актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Ольгу.
Петр Мамонов был госпитализирован пять дней назад. Сейчас он находится в реанимации в Коммунарке.
"Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключен к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжелое", - цитирует Ольгу Газета.ru.
Напомним, накануне актера и музыканта с коронавирусом и поражением 87% легких перевели в реанимацию.
Осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.
Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".