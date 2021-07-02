Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Андреем Макаревичем

"Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве", - заявила Собчак.

Ксения заметила, что в интервью нет пропаганды наркотиков, а Роскомнадзор "начал открытую войну с популярными YouTube-каналами". Собчак указала, что это больше похоже на политическую цензуру. Дело на журналистку еще не завели, но видео уже заблокировали.

Интервью "Андрей Макаревич | О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" было опубликовано на YouTube в июле 2019 года. Оно набрало более 2,4 млн просмотров. Из-за решения Роскомнадзора, принятого 30 июня, администрация YouTube ограничила к нему доступ на территории РФ.

Напомним, в июне Московский суд зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя.