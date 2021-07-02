Пт, 2.07.2021
У противников вакцинации есть возможности получить все те же привилегии, которые полагаются вакцинированным. Однако они считают, что им это полагается просто так - за красивые глаза. Их оружие - дезинформация, недостижимый коллективный иммунитет и откровенная глупость. Их заложники - это вся остальная страна. Том Лусис, журналист TVNET
Том Лусис, журналист TVNET

Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Андреем Макаревичем

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в соцсетях, что будет судиться с Роскомнадзором после того, как ведомство по требованию МВД внесло опубликованное на YouTube интервью трехлетней давности с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков.

"Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве", - заявила Собчак.

Ксения заметила, что в интервью нет пропаганды наркотиков, а Роскомнадзор "начал открытую войну с популярными YouTube-каналами". Собчак указала, что это больше похоже на политическую цензуру. Дело на журналистку еще не завели, но видео уже заблокировали. 

Интервью "Андрей Макаревич | О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" было опубликовано на YouTube в июле 2019 года. Оно набрало более 2,4 млн просмотров. Из-за решения Роскомнадзора, принятого 30 июня, администрация YouTube ограничила к нему доступ на территории РФ. 

Напомним, в июне Московский суд зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя.

На программы Юрия Дудя пожаловалась Лига безопасного интернета. Ее директор Екатерина Мизулина пояснила ТАСС, что претензии связаны с интервью Дудя с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. Эксперт подтвердила факты пропаганды наркотиков в этих двух видео.

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