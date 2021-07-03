"Врачи, которые лечат Марину, не дают интервью": представитель МакSим о лечении певицы и флешмоб в соцсетях
Менеджер певицы МакSим (наст. имя - Марина Амбросимова) Яна Богушева прокомментировала состояние артистки. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Менеджер певицы МакSим (наст. имя - Марина Амбросимова) Яна Богушева прокомментировала состояние артистки. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Богушева сказала, что пока, к сожалению, никаких изменений нет. Диагноз, о котором говорят в Сети она не прокомментировала, сославшись на врачебную тайну.
Менеджер почеркнула, что сейчас СМИ пишут много неправдивой и непроверенной информации.
Издание "Московский комсомолец" ранее писало, что у певицы имеются заболевания, поражающие печень, а после появились новости о блокировке счетов певицы. Все эти новости менеджер опровергла.
"Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", - написала она в соцсетях.
После эфира передачи Андрея Малахова заговорили о том, что шансов выжить у певицы практически нет В программе "Прямой эфир" журналист Антон Красовский указал, что прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. Напомним, представитель певицы эту информацию опровергла. Красовский заметил, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2 %.
После новостей о состоянии МакSим ее поклонники организовали в соцсетях флешмоб.
Публикации в поддержку исполнительницы многочисленных хитов появляются в различных соцсетях, в том числе в TikTok. Поклонники творчества МакSим, а также те, кто вырос на ее песнях, размещают видео с ее треками и цитируют строчки из песен. Все публикации сопровождаются хештэгом #МакSимЖиви. Вот лишь некоторые из них:
@kristinaklimenkoaktress
##МакSимживи ##макsим❤️ ##берегиеебоже ##певицамаксим ##рек♬ Spasibo - MakSim
@sunset_sss
МАКSИМ ЖИВИ ❤️Всё будет хорошо ! В поддержку МАКSИМ ✨##макsим ##макsимзнаешьлиты ##макsимживи♬ оригинальный звук - 𝒮𝓊𝓃𝓈𝑒𝓉_𝒮𝒮𝒮
Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.