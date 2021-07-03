"Врачи, которые лечат Марину, не дают интервью": представитель МакSим о лечении певицы и флешмоб в соцсетях

Новости о состоянии звезды

Богушева сказала, что пока, к сожалению, никаких изменений нет. Диагноз, о котором говорят в Сети она не прокомментировала, сославшись на врачебную тайну.

Менеджер почеркнула, что сейчас СМИ пишут много неправдивой и непроверенной информации.

Издание "Московский комсомолец" ранее писало, что у певицы имеются заболевания, поражающие печень, а после появились новости о блокировке счетов певицы. Все эти новости менеджер опровергла.

"Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", - написала она в соцсетях.

После эфира передачи Андрея Малахова заговорили о том, что шансов выжить у певицы практически нет В программе "Прямой эфир" журналист Антон Красовский указал, что прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. Напомним, представитель певицы эту информацию опровергла. Красовский заметил, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2 %.

Флешмоб

После новостей о состоянии МакSим ее поклонники организовали в соцсетях флешмоб.

Публикации в поддержку исполнительницы многочисленных хитов появляются в различных соцсетях, в том числе в TikTok. Поклонники творчества МакSим, а также те, кто вырос на ее песнях, размещают видео с ее треками и цитируют строчки из песен. Все публикации сопровождаются хештэгом #МакSимЖиви. Вот лишь некоторые из них:

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.