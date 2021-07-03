Сб, 3.07.2021
Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину вновь задержали. Это произошло сразу после освобождения

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Подмосковье. Об этом сообщает "Медуза". 

Задержание подтвердил ее адвокат Мансур Гильманов.

Известно, что к Никульшиной подошли восемь сотрудников 2-го специального полка полиции, который работает на массовых мероприятиях, и попросили проехать в отдел. Они сослались на то, что в ее документах что-то не так. 

Накануне Никульшина вышла из спецприемника, где отбывала 15 суток ареста после предыдущего задержания в Москве 16 июня. В рапорте было указано, что девушка якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Петербурге.

Напомним, московские суды 23 июня арестовали на 15 суток трех участников Pussy Riot и четырех их друзей. Все они признаны виновными в неповиновении законному распоряжению полицейских либо в мелком хулиганстве.

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