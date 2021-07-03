Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину вновь задержали. Это произошло сразу после освобождения
Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Подмосковье. Об этом сообщает "Медуза".
Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Подмосковье. Об этом сообщает "Медуза".
Задержание подтвердил ее адвокат Мансур Гильманов.
Известно, что к Никульшиной подошли восемь сотрудников 2-го специального полка полиции, который работает на массовых мероприятиях, и попросили проехать в отдел. Они сослались на то, что в ее документах что-то не так.
Накануне Никульшина вышла из спецприемника, где отбывала 15 суток ареста после предыдущего задержания в Москве 16 июня. В рапорте было указано, что девушка якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Петербурге.
Напомним, московские суды 23 июня арестовали на 15 суток трех участников Pussy Riot и четырех их друзей. Все они признаны виновными в неповиновении законному распоряжению полицейских либо в мелком хулиганстве.