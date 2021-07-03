Словакия продает обратно России большую часть ранее закупленных вакцин "Спутник V"

Россия закупила вакцины по той же цене, по которой ранее продавала их в Братиславу, сообщает радио Словакии. Неофициально известно, что одна доза "Спутника V" стоит 9,95 доллара. Эти вакцины пользовались низким спросом в стране.

Как пишет "Медуза", выкупленные дозы уже вывезли из Словакии. В стране остались только препараты для людей, зарегистрировавшихся на вакцинацию. Чуть более 15000 словацких граждан выразили желание пройти вакцинацию вакциной "Спутник V".

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экспорт российской вакцины, в ответ на решение Минздрава Словакии сообщили, что в стране против вакцины "Спутник V" развернули кампанию по дезинформации, связанную с "внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби", пишет "Медуза".

"Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах", - отметили в фонде.