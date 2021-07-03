"Нашествие столбиков": на улицах Риги появились новые элементы дорожного движения. Что о них думают рижане?

Размещение столбиков в городе происходит в рамках двух отдельных мероприятий. Один из них - проект "летних улиц", цель которого - с помощью столбиков освободить больше места для зеленых насаждений и стоянок для велосипедов.

Инесе Андерсоне, глава комитета городского развития Рижской думы, сказала: "У нас в центре не хватает стоянок для велосипедов, а от тротуаров уже ничего не отделишь, поэтому приходиться брать какую-то территорию с улицы. Столбики выполняют и "успокоение" движения, так и являются частью всех объектов, которые еще появятся в течение лета".

Вторая задача столбиков - повышение безопасности движения, поэтому Департамент дорожного движения также устанавливает их на перекрестках и на новых пешеходных переходах. Всего таких мест в разных районах Риги будет более 20.

"Благодаря столбикам водители снижают скорость на перекрестках.

Район становится безопаснее для пешеходов и велосипедистов", - сказала Лелде Рудзика, представитель Департамента дорожного движения Рижской думы.

Управление размещает такие элементы безопасности в тех местах, где население больше всего жалуется на отсутствие безопасности, а также отделяет при помощи столбиков новые велодорожки.

Хотя есть много сторонников таких решений, не меньше и их критиков, поскольку таким образом во многих местах устраняются парковки, а доступ к домам осложняется и для оперативного транспорта.

Предприниматели на улице Бруниниеку даже грозили переехать, потому что клиенты из-за столбиков больше не могут подъехать к ним.

Полезность будет оценена позже

Столбики, расположенные в рамках проекта летних улиц", пока размещены на три месяца, их полезность будет оценена позже.

Однако отказываться от элементов, расположенных на перекрестках, в управлении дорожного движения не намерены. В настоящее время они установлены по девяти адресам, а в течение лета будут установлены еще в 13 местах.

Хотя столбики во многих местах образуют карманы и разграничивают полосы движения, пока не ясно, как будет происходить уход за этими территориями зимой, когда там будет скапливаться снег.

"Поскольку эта позиция новая и она останется, решаются вопросы и технического обслуживания, чтобы зимой не повторялись ситуации, когда нет подходящего оборудования, а что-то нужно почистить", - пояснила представитель Департамента дорожного движения Рижской думы.

Тем не менее, департамент призывает общественность проявить понимание, указывая на то, что цель инноваций заключается в повышении безопасности. Муниципалитет также напоминает, что у каждого нового нововведения всегда найдутся как сторонники, так и недовольные.