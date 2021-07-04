Прокуратура не поддержала ходатайство актера Ефремова о смягчении наказания
В прокуратуре посчитали, что приговор Михаилу Ефремову соразмерен совершенному им преступлению, а жалобу адвокатов актера назвали необоснованной. Об этом пишет Газета.ru.
В прокуратуре посчитали, что приговор Михаилу Ефремову соразмерен совершенному им преступлению, а жалобу адвокатов актера назвали необоснованной. Об этом пишет Газета.ru.
Напомним, актер приговорен на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Защитники Ефремова уверены, что "человек с психическим расстройством", "синдромом алкогольной зависимости" и "большим количеством иждивенцев" не может долго находиться в тюрьме.
При этом юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов ранее заявляли, что готовятся к подаче апелляции. Они полагают, что во время вынесения вердикта суд не учел всех смягчающих обстоятельств.
"Прошу приговор Пресненского суда и апелляционное определение судебной коллегии в отношении Ефремова оставить без изменения", - отметили в прокуратуре.
Ранее адвокат Михаила Ефремова указал, что актер, находясь в колонии, стал намного серьезнее и к нему по-настоящему "пришло покаяние". Что касается психических проблем артиста, то адвокат заметил, что они найдутся у любого нормального человека.