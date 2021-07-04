Прокуратура не поддержала ходатайство актера Ефремова о смягчении наказания

Напомним, актер приговорен на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Защитники Ефремова уверены, что "человек с психическим расстройством", "синдромом алкогольной зависимости" и "большим количеством иждивенцев" не может долго находиться в тюрьме.

При этом юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов ранее заявляли, что готовятся к подаче апелляции. Они полагают, что во время вынесения вердикта суд не учел всех смягчающих обстоятельств.

"Прошу приговор Пресненского суда и апелляционное определение судебной коллегии в отношении Ефремова оставить без изменения", - отметили в прокуратуре.