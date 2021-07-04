Из Департамента здоровья Эстонии эвакуировали вакцину от коронавируса

"Сегодня с помощью спасателей вакцины снова были эвакуированы из сломанного холодильного оборудования Департамента здоровья", - написал Рейнсалу.

Он добавил, что министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) заявил в пятницу, что причины неработоспособности складов неизвестны, расследовательская комиссия Петеркопа проводит расследование, и учреждение пообещало дать свою оценку только к середине августа. "Также, по словам министра, этот инцидент со сладами не разрешен, поскольку температура на складах продолжала меняться", - добавил Рейнсалу.

Кийк заверил Рейнсалу, что две холодильные камеры не использовались, но Рейнсалу не понимает, почему продолжили использовать третий склад. "Хотя причины ненадежности других складов неизвестны, и это привело к эвакуации", - отметил Рейнсалу.

На этот раз на складе Департамента здоровья был охранник, который там следил за температурой.