Вс, 4.07.2021
Как у Петра, но похитрее Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"

Из Департамента здоровья Эстонии эвакуировали вакцину от коронавируса

Склад Департамента здоровья. Фото иллюстративное. ФОТО: Imre Kaas

Член эстонского Рийгикогу и партии "Отечество" Урмас Рейнсалу написал в социальных сетях, что сегодня, 4 июля, из холодильных камер Департамента здоровья были эвакуированы вакцины от коронавируса, передает Rus.Postimees.

"Сегодня с помощью спасателей вакцины снова были эвакуированы из сломанного холодильного оборудования Департамента здоровья", - написал Рейнсалу.

Он добавил, что министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) заявил в пятницу, что причины неработоспособности складов неизвестны, расследовательская комиссия Петеркопа проводит расследование, и учреждение пообещало дать свою оценку только к середине августа. "Также, по словам министра, этот инцидент со сладами не разрешен, поскольку температура на складах продолжала меняться", - добавил Рейнсалу.

Кийк заверил Рейнсалу, что две холодильные камеры не использовались, но Рейнсалу не понимает, почему продолжили использовать третий склад. "Хотя причины ненадежности других складов неизвестны, и это привело к эвакуации", - отметил Рейнсалу.

На этот раз на складе Департамента здоровья был охранник, который там следил за температурой.

"Из ответа министра на заседании спецкомиссии я понял, что раньше в правилах не было такого требования человеческого контроля, люди попадали на склад только тогда, когда склад использовался по практическим соображениям", - написал политик.

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