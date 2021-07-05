Покровский VS Билан: обвинение, реакция организаторов, Рудковской, соцсетей и флешмоб Харламова

С чего все началось?

Макс Покровский сделал очень эмоциональное обращение с нецензурной лексикой и на повышенных тонах:

"Билан, слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты [наплевал] на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности к нашей", - цитирует музыканта издание "Фонтанка".

Покровский подчеркнул, что сделанное Биланом было не очень культурно.

"У нас вчера была проверка. К сожалению, гости не соблюдали меры безопасности, снимали маски, не сидели на стульях. После вчерашнего концерта сегодня с утра нам прислали запрет на проведение мероприятия, хотя у нас все было согласовано", - рассказал СМИ администратор Roof fest.

Комментарий организатора обоих концертов

"У нас была очень ограниченная вместимость. Мы расставили стулья. Концерт начался. Все сидели, было красиво, светило солнце, и в общем-то ничего не предвещало беды, но в какой-то момент, когда начинались хиты Димы Билана танцевальные, очень многие из гостей начинали вскакивать и танцевать. Когда это были единичные случаи, мы, команда волонтеров, охрана, с этим справлялись, и у нас получалось это делать почти на протяжении всего концерта. Но в момент, когда Дима Билан вышел в зал, просил поднять руки, все прочее, люди уже тут, видимо, ничего с собой сделать не могли. Все вскочили, причем вскочил разом весь зал, который там сидел. Наша охрана и волонтеры просто ничего с этой ситуацией сделать не смогли", - рассказал совладелец Roof fest Александр Гамаюнов.

По его мнению, в конфликте виноваты все стороны. Он признает, что организаторам не удалось донести до зрителей, что было необходимо делать. Диме Билану также не объяснили, что нельзя "провоцировать гостей".

Продюсер Яна Рудковская о конфликте

На критику Покровского ответила продюсер Билана Яна Рудковская. Она считает, что выявленные на концерте нарушения не имеют никакого отношения к отмене концерта "Ногу свело!":

"Это смешно. Дима соблюдал все правила, он привит, вся команда привита. Было 50% зрителей. [...] Мы всех рассадили. Когда объявили, что 50% зрителей, организаторы сделали сидячие места, все было соблюдено. Дима несколько раз просил, чтобы надевали маску. Если какая-то девушка была без маски - это точно вопрос не к Диме, а к организаторам. Что Билан нарушил в таком случае?" - сообщила Рудковская РБК.

Продюсер считает, что этим видеообращением Покровский пытался привлечь к себе внимание.

Видео: Обращение Макса Покровского

Чем все закончилось?