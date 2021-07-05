Пн, 5.07.2021
Чем больше невакцинированных людей, тем больше шансов, что вирус размножится Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний
Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний

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Покровский VS Билан: обвинение, реакция организаторов, Рудковской, соцсетей и флешмоб Харламова

Фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене концерта рок-группы в Петербурге 2 июля на фестивале Roof fest. По его словам, коллега по цеху нарушил антикоронавирусные нормы. На площадке были выявлены нарушения, а потому следовавшее за его выступлением мероприятие, а именно концерт коллектива "Ногу свело!", отменили.

С чего все началось? 

Макс Покровский сделал очень эмоциональное обращение с нецензурной лексикой и на повышенных тонах:

"Билан, слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты [наплевал] на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности к нашей", - цитирует музыканта издание "Фонтанка". 

Покровский подчеркнул, что сделанное Биланом было не очень культурно.

"У нас вчера была проверка. К сожалению, гости не соблюдали меры безопасности, снимали маски, не сидели на стульях. После вчерашнего концерта сегодня с утра нам прислали запрет на проведение мероприятия, хотя у нас все было согласовано", - рассказал СМИ администратор Roof fest.

Комментарий организатора обоих концертов

"У нас была очень ограниченная вместимость. Мы расставили стулья. Концерт начался. Все сидели, было красиво, светило солнце, и в общем-то ничего не предвещало беды, но в какой-то момент, когда начинались хиты Димы Билана танцевальные, очень многие из гостей начинали вскакивать и танцевать. Когда это были единичные случаи, мы, команда волонтеров, охрана, с этим справлялись, и у нас получалось это делать почти на протяжении всего концерта. Но в момент, когда Дима Билан вышел в зал, просил поднять руки, все прочее, люди уже тут, видимо, ничего с собой сделать не могли. Все вскочили, причем вскочил разом весь зал, который там сидел. Наша охрана и волонтеры просто ничего с этой ситуацией сделать не смогли", - рассказал совладелец Roof fest Александр Гамаюнов. 

По его мнению, в конфликте виноваты все стороны. Он признает, что организаторам не удалось донести до зрителей, что было необходимо делать. Диме Билану также не объяснили, что нельзя "провоцировать гостей". 

Продюсер Яна Рудковская о конфликте

На критику Покровского ответила продюсер Билана Яна Рудковская. Она считает, что выявленные на концерте нарушения не имеют никакого отношения к отмене концерта "Ногу свело!":

"Это смешно. Дима соблюдал все правила, он привит, вся команда привита. Было 50% зрителей. [...] Мы всех рассадили. Когда объявили, что 50% зрителей, организаторы сделали сидячие места, все было соблюдено. Дима несколько раз просил, чтобы надевали маску. Если какая-то девушка была без маски - это точно вопрос не к Диме, а к организаторам. Что Билан нарушил в таком случае?" - сообщила Рудковская РБК.

Продюсер считает, что этим видеообращением Покровский пытался привлечь к себе внимание.

Видео: Обращение Макса Покровского

Чем все закончилось?

Позже музыкант записал еще один ролик, в котором сообщил, что попытки согласовать новый концерт все же не увенчались успехом, но организаторы будут пытаться перенести выступление на другой день, так что билеты остаются действительными.

Что касается конфликта с Биланом, то он обсудил ситуацию с директором певца Дмитрием Бушуевым и разговор был спокойным. Они пришли к выводу, что в и без того непростое для артистов время усугублять ситуацию взаимными нападками не следует. Яне Рудковской он ответил заочно: "Дорогая Яна Рудковская, продажи у нас зашибись".

Позже Покровский разместил ролик, в котором анонсировал, что у него уже готов трек со строчкой "Я понял твой план, Дима Билан", но он не публикует его, ведь они ранее договорились не конфликтовать. 

Ответ Димы Билана

Дима Билан, в свою очередь, написал в Instagram: "Как бы уже не утро, но все-таки! Доброго воскресного утра вам. Пусть день пройдет в радости! А не вот это вот все: "...ля, Билан, ты чего. Ты виноват во всем устройстве и проблемах этого мира...?!". #событияпрошедшихдней #зланедержу #билан #димабилан

4 июля вечером Дима Билан решил прервать молчание. 

"Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан", - сказал артист в своем видео.

Певец подчеркнул, что он заметил обращения рок-музыканта, но не собирался на них отвечать. Он считает, что не виноват в несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил. Он соблюдает их на 200%. Билан давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Больше отвечать Покровскому он не намерен, потому что у него нет на это времени.

Кроме того, он заметил, что Макс Покровский может быть рад, ведь такого упоминания в прессе о нем не было давно. 

Реакция в соцсетях и флешмоб Гарика Харламова

Обращение Макса Покровского моментально разлетелось по соцсетям, а фраза "Билан, б***ь!" стала настоящим мемом. Люди принялись в комментариях шутить на тему того, в чем еще может быть виноват Дима Билан. 

Комик и шоумен Гарик Харламов подхватил эту фразу и создал флешмоб на своей странице в Instagram. Он призвал людей писать свои варианты в комментариях под видео.

Ролик на странице Гарика Харламова посмотрели свыше 1,2 миллиона человек и оставили более 5 тысяч комментариев. 

"Люди больше не услышат твои юные смешные голоса", "Верни косарь", "Ты вакцинировался?", "Слушай меня внимательно! Рамамба-Хару-Мамбуру!", "Требую миллион долларов и вертолет", - это и многое другое писали подписчики. 

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