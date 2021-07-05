Умер Владимир Меньшов

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"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и близким Владимира Валентиновича.

В обращении отмечается, что ушел не просто режиссер, а "по-настоящему народный режиссер", фильмы которого "знают и любят миллионы людей".

О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже.

О том, что Меньшов заболел коронавирусом стало известно 26 июня. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме.