Пн, 5.07.2021
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Умер Владимир Меньшов

81-летний режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма".

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"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и близким Владимира Валентиновича.

В обращении отмечается, что ушел не просто режиссер, а "по-настоящему народный режиссер", фильмы которого "знают и любят миллионы людей". 

О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже.

О том, что Меньшов заболел коронавирусом стало известно 26 июня. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме. 

Владимир Меньшов - советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Является лауреатом премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за кинокартину "Москва слезам не верит" (1981).

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