Новый облик: Latvijas pasts отремонтирует некоторые почтовые отделения

Представители компании пояснили, что в отделениях, в которых планируются изменения, будет проведен косметический ремонт, будут установлены другие стойки обслуживания, внедрено современное торговое оборудование, пересмотрен и обновлен ассортимент продаваемых товаров, а также введен единый дизайн.

Согласно плану изменений, до конца года будут переоборудованы 26 почтовых отделений в Риге, а также почтовые отделения в Адажи, Балдоне, Каугури, Кекаве, Пиньки, Ропажи и Саласпилсе. В Курземе будут преобразованы пять отделений - лиепайские 3-е и 12-е почтовые отделения, Павилостское, Салдусское и Тукумсское почтовые отделения.

Будут реновированы по четыре почтовых отделения в Латгале, Видземе и Земгале, в том числе в Латгале - балвское 1-е почтовое отделение, 4-е почтовые отделения в Ливаны, Краславе и Резекне, в Видземе - 1-е почтовое отделение в Алуксне, 1-е почтовое отделение в Лимбажи, Салацгривское и Смилтенское почтовые отделения, а в Земгале - Иецавское, Икшкильское и Елгавское 7-е почтовое отделение, а также 3-е Огрское почтовое отделение.

Как сообщалось ранее, оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 94,1 миллиона евро, что на 3% меньше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась почти в три раза, достигнув 4,2 миллиона евро.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии - в более чем 600 пунктах почтового обслуживания. Основная функция компании - оказание универсальных почтовых услуг, также предприятие предоставляет услуги коммерческих перевозок, экспресс-почты, оплаты, прессы, розничных и филателистических услуг.

Latvijas pasts - это государственное предприятие, в котором работает около 3200 сотрудников.