Генпрокуратура Беларуси потребовала у РФ выдать певицу Анжелику Агурбаш

В отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление президента, сообщает Телеграм-канал Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, с августа 2020 года Агурбаш размещала в интернете, соцсетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и госслужащих. Также она опубликовала сведения, содержащие оскорбления президента, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.