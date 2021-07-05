Пн, 5.07.2021
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Генпрокуратура Беларуси потребовала у РФ выдать певицу Анжелику Агурбаш

Анжелика Агурбаш ФОТО: busel.online

Сразу два уголовных дела возбудили в Беларуси в отношении знаменитой артистки и первой в истории страны Мисс Беларусь.

В отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление президента, сообщает Телеграм-канал Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, с августа 2020 года Агурбаш размещала в интернете, соцсетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и госслужащих. Также она опубликовала сведения, содержащие оскорбления президента, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Анжелика Агурбаш 2 июля сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК ("Разжигание вражды или розни"), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК ("Оскорбление президента") — до трех лет.

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