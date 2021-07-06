Пять фильмов Владимира Меньшова
5 июля стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, актер и драматург Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми.
5 июля стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, актер и драматург Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми.
"Драматругия - это искусство удержать зрителя на месте в течение двух часов", - говорил Меньшов. Он не просто умел сделать так, что зрители замирали у экрана, он создавал персонажи, которые становились родными, а фразы из его фильмов мгновенно уходили в народ и превращались в крылатые.
Эта картина в 1981 году удостоилась премии "Оскар" и Государственной премии СССР. Первый ее показ прошел в 1979 году. Лента "Москва слезам не верит" стала лидером советского проката 1979-1980 года, хотя изначально в ее успех никто не верил. Картине противостояли два советских боевика, в которых снимались такие секс-символы, как Леонид Филатов ("Экипаж") и Николай Еременко-младший ("Пираты XX века").
Согласно информации, которая доступна в СМИ, фильм посмотрели 90 миллионов советских людей, к которым еще можно прибавить зрителей из ста зарубежных стран.
Однако в СССР кинокритики не разглядели потенциал фильма и посчитали его обыкновенной мелодрамой. Совершенно под другим углом пресса посмотрела на картину после полученного "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Владимир Меньшов рассказывал журналистам, что узнал эту новость 1 апреля и решил, что это розыгрыш.
В художественном совете "Мосфильма" картина и вовсе была раскритикована. Меньшову предъявили ряд претензий, особенно руководству не понравились откровенные сцены. Лишь только после того, как сам Леонид Брежнев похвалил фильм, угроза удаления нескольких сцен отпала.
Владимир Меньшов получил свой заветный "Оскар" лишь спустя почти 10 лет. Оказывается, на церемонию вручения премии власти СССР его не выпустили. Причиной стали доносы, которые написали коллеги-злопыхатели. За наградой на сцену поднялся культурный атташе СССР. После этого в американских СМИ публиковались слухи о том, что за "Оскаром" якобы был прислан сотрудник КГБ.
На многие годы статуэтка перешла на хранение в Госкино и была отдана Меньшову лишь при правлении Михаила Горбачева.
Любопытно, что американский президент Рональд Рейган смотрел фильм "Москва слезам не верит" восемь раз, якобы чтобы проникнуться русским духом. Приближенные к нему отметили, что это изменило отношение Рейгана к России, а Меньшов счел этот факт приятным.
Автор сценария Валентин Черных признался журналистам, что многократно получал предложения из Голливуда. Как выяснилось, американцы хотели адаптировать сценарий и снять свою версию фильма, но автор постоянно им отказывал.
Оказывается, некоторые детали сюжета сценарист Валентин Черных взял из реальной жизни.
СМИ писали о воспоминаниях жены Черных Людмилы Кожиновой, которая призналась, что муж всегда хотел написать пьесу о женщине, которая притворилась богатой москвичкой и солгала мужчине. Как отметила женщина, это детали из биографии самого Валентина Черных, ведь когда будущие муж и жена познакомились - сюжет был почти как в фильме.
"Я была аспиранткой ВГИКа с отдельной квартирой, пропиской, а он - студентом, жил в общежитии. Комплекс немосквича, человека, который с трудом вписывается в столичную жизнь, оставался у него довольно долго. История Катерины - это история самого Валентина Константиновича", - цитирует женщину издание Maxim.
Место знакомства с интеллигентным мужчиной назвала именно Кожинова.
"Меня спросили, где женщина могла познакомиться с интеллигентным человеком. Я вспомнила, что много времени проводила в третьем научном зале Ленинской библиотеки и когда заходила там в курительную комнату, мужчины вскакивали и наперебой подносили зажигалки", - вспоминала она.
Именно в библиотеке у нее завязалась масса знакомств, а еще Кожинова знакомилась с мужчинами в метро.
Любопытно, но сначала сценарий собирались подавать на конкурс лучших фильмов о Москве.
Мало кто знает, но "Любовь и голуби" - это реальная история. Свою пьесу о супругах автор Владимир Гуркин написал про своих соседей - пару из города Черемхово. На самом деле Василия пыталась увести из семьи одна дама. Все, кто видел фильм, знают, что любовь победила.
Любопытный факт: в городе Черемхово даже стоит памятник главным героям.
Идея снять фильм появилась у Меньшова после того, как он посмотрел спектакль с Ниной Дорошиной в театре "Современник". Ее он и пригласил на главную роль.
Картина снималась в городе Медвежьегорске в Карелии. Режиссер искал красивый пейзаж - лес, реку и холмы. Съемки длились всего месяц. Хозяева домика, где снимали фильм, очень тепло принимали рабочую группу. Кстати, по окончании съемок им на память осталась голубятня.
"Розыгрыш" - это полнометражный режиссерский дебют Владимира Меньшова. В нем дебютировал и актер Дмитрий Харатьян. Это история, которая произошла в советской школе, история о противостоянии двух типов людей - тех, для которых важна правда, честность, самовыражение, и других - которые сделают все для достижения своей цели.
Дмитрий Харатьян признавался в многочисленных интервью, что именно после роли в фильме "Розыгрыш" он проснулся знаменитым. Кстати, спустя 40 лет по картине сняли ремейк.
Любопытный факт: в ленте снималась и дочь режиссера Юлия. Ей тогда было всего 7 лет. У нее была крошечная роль в сцене первомайской демонстрации.
Исполнительница роли Таи Петровой Наталья Вавилова потом сыграет у Владимира Меньшова в фильме "Москва слезам не верит".
После съемок фильма "Любовь и голуби" прошло более 10 лет. Владимир Валентинович больше не планировал заниматься режиссурой. Работать над картиной "Ширли-мырли" он начал случайно. Сначала его попросили просто посмотреть сценарий, но он увлекся.
Долго шел подбор актеров. На главную роль пробовались такие именитые артисты, как Никита Михалков и Александр Абдулов, но внезапно роль досталась Владимиру Гаркалину. Его режиссер увидел случайно в каком-то спектакле.
Любопытный факт: кандидатуру Гаркалина забраковал худсовет, но Меньшов поставил ультиматум - или в главной роли Гаркалин, или фильма не будет вообще.
Кстати, самым сложным в картине было снять сцену свадьбы Иннокентия Шниперсона (его невесту сыграла супруга Меньшова Вера Алентова), ведь съемки проходили в усадьбе-музее Шереметевых. Там нельзя было ничего трогать, а ходить можно было только в специальной обуви, обитой войлоком.
Меньшов позже называл эту картину своим "главным режиссерским успехом", а публика особенно полюбила персонажа Армена Джигарханяна - мафиози Козюльского.
Еще один фильм, в котором Владимир Владимирович в главной роли снял свою супругу Веру Алентову. Действие картины происходит в конце лета - начале осени 1983 года в Москве в обстановке обострения холодной войны. Однажды в гости к героине Алентовой Соне и ее супругу Сергею приезжает француз Бернар (Жерар Депардье) в сопровождении переводчика, француза русского происхождения по имени Андрэ. Неожиданно Андрэ влюбляется в Соню (хотя у самого в Париже семья). Мужчина настойчиво ищет новой встречи с ней. Соня сначала пытается быть верной женой, тем более что Андрэ иностранец, но все-таки страсть побеждает.
Однако этот союз и счастье влюбленных разрушает политика. Француза высылают из СССР за публикацию острой статьи. Соня страдает и решает покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд. В финале ее спасают работницы железной дороги.
Кстати, по словам режиссера, на роль Андрэ претендовали Бельмондо и Делон. Первый незадолго до начала съемок серьезно заболел, затем выяснилось, что можно попробовать на главную мужскую роль Жерара Депардье. Когда помощники режиссера с ним связались и предложили принять участие в картине, он моментально согласился.