Пять фильмов Владимира Меньшова

"Я была аспиранткой ВГИКа с отдельной квартирой, пропиской, а он - студентом, жил в общежитии. Комплекс немосквича, человека, который с трудом вписывается в столичную жизнь, оставался у него довольно долго. История Катерины - это история самого Валентина Константиновича", - цитирует женщину издание Maxim.

Место знакомства с интеллигентным мужчиной назвала именно Кожинова.

"Меня спросили, где женщина могла познакомиться с интеллигентным человеком. Я вспомнила, что много времени проводила в третьем научном зале Ленинской библиотеки и когда заходила там в курительную комнату, мужчины вскакивали и наперебой подносили зажигалки", - вспоминала она.

Именно в библиотеке у нее завязалась масса знакомств, а еще Кожинова знакомилась с мужчинами в метро.

Любопытно, но сначала сценарий собирались подавать на конкурс лучших фильмов о Москве.

"Любовь и голуби" ФОТО: скриншот видео с YouTube

"Любовь и голуби" (1984)

Мало кто знает, но "Любовь и голуби" - это реальная история. Свою пьесу о супругах автор Владимир Гуркин написал про своих соседей - пару из города Черемхово. На самом деле Василия пыталась увести из семьи одна дама. Все, кто видел фильм, знают, что любовь победила.

Любопытный факт: в городе Черемхово даже стоит памятник главным героям.

Идея снять фильм появилась у Меньшова после того, как он посмотрел спектакль с Ниной Дорошиной в театре "Современник". Ее он и пригласил на главную роль.

Картина снималась в городе Медвежьегорске в Карелии. Режиссер искал красивый пейзаж - лес, реку и холмы. Съемки длились всего месяц. Хозяева домика, где снимали фильм, очень тепло принимали рабочую группу. Кстати, по окончании съемок им на память осталась голубятня.

"Розыгрыш" ФОТО: скриншот видео с YouTube

Розыгрыш (1976)

"Розыгрыш" - это полнометражный режиссерский дебют Владимира Меньшова. В нем дебютировал и актер Дмитрий Харатьян. Это история, которая произошла в советской школе, история о противостоянии двух типов людей - тех, для которых важна правда, честность, самовыражение, и других - которые сделают все для достижения своей цели.

Дмитрий Харатьян признавался в многочисленных интервью, что именно после роли в фильме "Розыгрыш" он проснулся знаменитым. Кстати, спустя 40 лет по картине сняли ремейк.

Любопытный факт: в ленте снималась и дочь режиссера Юлия. Ей тогда было всего 7 лет. У нее была крошечная роль в сцене первомайской демонстрации.

Исполнительница роли Таи Петровой Наталья Вавилова потом сыграет у Владимира Меньшова в фильме "Москва слезам не верит".

"Ширли-мырли" ФОТО: скриншот видео с YouTube

После съемок фильма "Любовь и голуби" прошло более 10 лет. Владимир Валентинович больше не планировал заниматься режиссурой. Работать над картиной "Ширли-мырли" он начал случайно. Сначала его попросили просто посмотреть сценарий, но он увлекся.