"Мы ничем не могли помочь...": последняя информация о трагическом пожаре в "Королевстве кроликов"

Ферма "Королевство кроликов", которая пострадала в пожаре, принадлежит евангелической христианской общине Zilais Krusts. Здесь Айвар прошел курс реабилитации и вылечился от алкоголизма. Три года назад община предложила Айварсу остаться в королевстве, чтобы заботиться о животных.

Айвар говорит, что субботнее утро началось как обычно.

"Я поднялся. Вижу - дым! Сразу пришло в голову - не у меня ли что-то там? Когда я приехал, все было уже…", - говорит Айвар.

Мужчина подумал, что, может быть, им удастся спасти некоторых свиней или других животных, но все уже было в огне.

Ни дом Айвара, ни сотни животных не удалось спасти.

Погибли более 200 кроликов, 23 свиньи, с десяток кошек и сова.

"Очень жалко котиков, они исчезли..." - эмоционально рассказывал Айвар.

"Сгорели документы, телевизоры, телефон. Все, все...", - продолжает Айвар.

Управляющая мини-зоопарком Олита упоминает, что что-то пошло не так с электричеством. В одном из амбаров произошло короткое замыкание.

"Сгорели куры, кошки - кто сбежал, кто нет. Все сгорело", - говорит Олита.

"Мы ничем не могли помочь ... Это было ужасно. Это невыразимо. Трудно говорить", - рассказывала Олита.

Она подчеркивает, что не сдается, продолжит работать и постарается все восстановить.

На ферме до сих пор живет ряд животных, в том числе верблюды, альпаки, олени, голуби и другие.

Если у кого-то есть возможность подарить продукты питания, например, свежий картофель или крупу, можно позвонить хозяйке по телефону - 26068336.

Также принимаются пожертвования на восстановление сгоревших амбаров. Сделать пожертвование можно на банковский счет.

A/S Swedbank; konta nr: LV10HABA000140J032334 Назначение платежа: Ziedojumi kūts celšanai