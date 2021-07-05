Рижская дума обсудила ограничение движения частного транспорта на нескольких улицах центра города

Заседание комитета, посвященное программе устойчивой мобильности транспортной системы Риги и эксперименту с велосипедными дорожками на улице Чака, длилось более пяти часов. На заседании были заслушаны мнения специалистов департамента сообщения, представителей бюро датского архитектора и специалиста по городскому планированию Яна Гейла, а также различных неправительственных организаций и экспертов.

Департамент сообщения предлагал различные варианты дальнейшего решения транспортных проблем на улице Чака,

например, сохранить велосипедные дорожки на улице и сократить поток транзитного транспорта на улицах Чака и Кр. Барона или, наоборот, убрать велосипедные полосы на улице Чака, но сделать улицу Кр. Барона транспортной магистралью для велосипедистов.

По оценке департамента, при сохранении велосипедных дорожек на улице Чака наименьшие затраты для приспособления транспортной инфраструктуры составят почти 1 млн евро, а самый дорогой вариант реализации всех необходимых мер по изменению организации движения потребует более 5,7 млн евро.

Отказ от велосипедных дорожек и перемещение велотранспорта на улицу Кр. Барона потребует затрат около 200 000 евро, а полное изменение организации дорожного движения - около 0,5 млн евро.

В обоих случаях варианты, предложенные департаментом сообщения, предусматривают ограничение движения частного транспорта, отдавая предпочтение общественному транспорту, например, путем создания полос общественного транспорта вместо велосипедных полос на улице Чака.

Также планируется ограничить транзитное движение частных автомобилей по улице Кр. Барона, установив соответствующие дорожные знаки.

В качестве основных недостатков для сохранения велосипедных дорожек на улице Чака было упомянуто, что транспортный поток, создаваемый в результате ограничений, может негативно повлиять на движение в других частях города. Кроме того, необходимы значительные ресурсы для улучшения транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, основными преимуществами могут стать создание полноценной велосипедной инфраструктуры на улице Чака, сокращение задержек общественного транспорта и повышение безопасности движения.

В случае переноса велосипедной инфраструктуры на улицу Кр. Барона отрицательным моментом является то, что на улице Чака не будет велосипедной инфраструктуры, но будут люди, которые продолжат использовать эту улицу для езды на велосипеде. Следовательно, безопасность движения на улице Чака может ухудшиться.

Также в этом случае транспортный поток, создаваемый в результате ограничения движения, может иметь негативные последствия на других улицах города, а также здесь необходимы финансовые ресурсы для обустройства транспортной инфраструктуры.

В качестве положительного момента отмечается, что, развивая улицу Чака как коридор общественного транспорта, в будущем можно будет перенести на нее другие маршруты общественного транспорта. Улучшение безопасности движения на улице Кр. Барона оценивается положительно.