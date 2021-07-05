Вт, 6.07.2021
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Рижская дума обсудила ограничение движения частного транспорта на нескольких улицах центра города

ФОТО: LETA

Независимо от сохранения или ликвидации велосипедных дорожек на улице Чака в Риге ожидается ограничение движения частного транспорта на нескольких улицах центра города, такие намерения были высказаны в понедельник, 5 июля, в Комитете по делам сообщения и транспорта Рижской думы, сообщает агентство LETA.

Заседание комитета, посвященное программе устойчивой мобильности транспортной системы Риги и эксперименту с велосипедными дорожками на улице Чака, длилось более пяти часов. На заседании были заслушаны мнения специалистов департамента сообщения, представителей бюро датского архитектора и специалиста по городскому планированию Яна Гейла, а также различных неправительственных организаций и экспертов.

Департамент сообщения предлагал различные варианты дальнейшего решения транспортных проблем на улице Чака,

например, сохранить велосипедные дорожки на улице и сократить поток транзитного транспорта на улицах Чака и Кр. Барона или, наоборот, убрать велосипедные полосы на улице Чака, но сделать улицу Кр. Барона транспортной магистралью для велосипедистов.

По оценке департамента, при сохранении велосипедных дорожек на улице Чака наименьшие затраты для приспособления транспортной инфраструктуры составят почти 1 млн евро, а самый дорогой вариант реализации всех необходимых мер по изменению организации движения потребует более 5,7 млн евро.

Отказ от велосипедных дорожек и перемещение велотранспорта на улицу Кр. Барона потребует затрат около 200 000 евро, а полное изменение организации дорожного движения - около 0,5 млн евро.

В обоих случаях варианты, предложенные департаментом сообщения, предусматривают ограничение движения частного транспорта, отдавая предпочтение общественному транспорту, например, путем создания полос общественного транспорта вместо велосипедных полос на улице Чака.

Также планируется ограничить транзитное движение частных автомобилей по улице Кр. Барона, установив соответствующие дорожные знаки.

В качестве основных недостатков для сохранения велосипедных дорожек на улице Чака было упомянуто, что транспортный поток, создаваемый в результате ограничений, может негативно повлиять на движение в других частях города. Кроме того, необходимы значительные ресурсы для улучшения транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, основными преимуществами могут стать создание полноценной велосипедной инфраструктуры на улице Чака, сокращение задержек общественного транспорта и повышение безопасности движения.

В случае переноса велосипедной инфраструктуры на улицу Кр. Барона отрицательным моментом является то, что на улице Чака не будет велосипедной инфраструктуры, но будут люди, которые продолжат использовать эту улицу для езды на велосипеде. Следовательно, безопасность движения на улице Чака может ухудшиться.

Также в этом случае транспортный поток, создаваемый в результате ограничения движения, может иметь негативные последствия на других улицах города, а также здесь необходимы финансовые ресурсы для обустройства транспортной инфраструктуры.

В качестве положительного момента отмечается, что, развивая улицу Чака как коридор общественного транспорта, в будущем можно будет перенести на нее другие маршруты общественного транспорта. Улучшение безопасности движения на улице Кр. Барона оценивается положительно.

Представители архитектурного бюро Гейла должны были ответить на множество вопросов о разработке предложений бюро и о том, как специалисты оценивают происходящее на улице Чака. Они признали, что не рекомендовали бы реализацию пилотного проекта велосипедной инфраструктуры на улице Чака, но рекомендовали бы, чтобы пилотный проект выбрал другие улицы.

В то же время эксперты заявили, что выгода от создания велосипедных дорожек на этой улице очевидна - происходящее на улице можно оценить как улучшение качества окружающей среды и безопасности движения.

Бюро архитектора Гейла предложило ряд решений для улучшения ситуации на улице Чака, чтобы уменьшить количество конфликтных пунктов и повысить безопасность дорожного движения, например, путем размещения остановок для велосипедистов ближе к перекрестку, а для транспортных средств - подальше, что позволяет водителям видеть велосипедистов.

Также было рекомендовано регулировать движение с помощью специальных светофоров, позволяющих велосипедистам начинать движение быстрее автомобилей. Для повышения безопасности рекомендуется отделить велосипедные полосы от других транспортных средств. Однако такое решение уже вызвало критику на других улицах Риги, где было отмечено, что оно, например, затрудняет доступ врачам скорой помощи к своим домам.

В качестве одного из вариантов предлагалось установить сезонные велосипедные дорожки, которые в зимний период можно было бы превратить в полосы общественного транспорта.

Представители архитектурного бюро Гейла посоветовали политикам определиться со своими приоритетами и придерживаться их, в том числе исправлять ошибки, но стараться сохранить велодорожки. Они подчеркнули, что изменение отношения и реальное улучшение ситуации можно будет увидеть только через несколько лет. Затем изменится и отношение значительной части общества к планируемым изменениям.

Тем временем большинство жителей города и предпринимателей считают, что эксперимент с велодорожками на улице Чака не следует продолжать, свидетельствуют результаты проведенного в июне опроса.

Хотя количество жителей, недовольных велосипедными дорожками на этой улице, с декабря уменьшилось, большинство респондентов в июне все еще были недовольны этим экспериментом. Если в декабре недовольство выразили 65% респондентов, то в июне - 51%.

В свою очередь количество недовольных предпринимателей увеличилось с 65% в декабре до 71% в июне.

Больше всего довольны созданием велосипедных дорожек на улице Чака жители центра и района улицы Авоту, а больше всего недовольны жители Гризинькалнса и Пурвциемса.

Велосипедисты и пешеходы больше довольны изменениями, а пассажиры общественного транспорта и автомобилисты - в целом более недовольны.

Комитет сообщения и транспорта в понедельник не принял решения, следует ли продолжить эксперимент с велосипедными полосами на улице Чака, отложив решение до заседания комитета на следующей неделе, 12 июля.

Первоначально планировалось, что эксперимент продлится до весны этого года, но затем было принято решение продолжить его до 1 сентября. Эксперимент предусматривает создание временных велосипедных полос на улицах Марияс и Чака на участке от улицы Элизабетес до улицы Эрглю.

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