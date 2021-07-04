"Сбиты с толку и мы, и водители": столбики на улицах Риги мешают врачам скорой помощи добраться до пациентов

С тех пор, как на обочинах рижских улиц появились столбики, врачи скорой помощи все чаще объезжают улицы по тротуарам. К тому же стало труднее останавливаться у здания, откуда пришел вызов. Из-за столбиков врачам иногда приходится останавливаться по другому адресу.

"Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится нести обратно не только оборудование, но и самого пациента",

рассказывает передаче помощник врача NMPD Эрвинс Шматченко.

Директор NMPD Лиене Ципуле отмечает: "Непонятно, как мы должны добираться до тех адресов, где мы можем припарковать наши машины, можем ли так сказать "переезжать" эти столбики, в случае необходимости. Это, конечно, вызывает недоумение у сотрудников".

Департамент сообщения Рижской думы сообщил передаче, что спасатели могут переезжать через столбики.

"Определенно, в очень критических ситуациях, если нет других вариантов, они просто должны сделать это, чтобы не произошло более серьезного несчастья.

Но отдельные разговоры со спасательными службами так и не завершились ",

сказала передаче Лелде Рудзика главный референт Департамента сообщения Рижской думы

Врачи отметили, что столбики особенно мешают на улице Бруниниеку, где проходят две велосипедные дорожки. Одна разделена столбиками, а другая - перегородками. Раньше, проезжая здесь на машине скорой помощи, водители могли освободить дорогу, выехав на тротуары. Но сейчас это невозможно. Врачи ежедневно стараются избегать этой улицы.

Иногда единственный способ объехать дорожное движение - проехать частично по велосипедной дорожке, частично по тротуару. Водителю по-прежнему приходится беспокоиться о том, чтобы зеркало машины не задело световой столб. Были ситуации, когда движение на дороге и таким способом не удалось объехать.