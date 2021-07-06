Умер режиссер "Супермена" Ричард Доннер

Смерть режиссера подтвердила его жена Лорен Шуллер Доннер. Что послужило причиной смерти, пока не уточняется.

Доннер наиболее известен по циклу фильмов "Смертельное оружие" с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Он снял все четыре части серии и планировал поставить пятую, которая стала бы заключительной.

"Он был совсем ребенком. Всем сердцем. Все время. Я не могу поверить, что он ушел, но его хриплый сердечный смех останется со мной навсегда", - прокомментировал новость Стивен Спилберг.

Ричард Доннер также снял "16 кварталов", хоррор "Омен", "Леди-ястреб", приключенческую комедию "Балбесы" (по сюжету Стивена Спилберга) и "Супермена", в котором главную роль исполнил Кристофер Рив. Доннер работал и над продолжением "Супермена", но его отстранили от производства. Его режиссерскую версию "Супермена 2" выпустили в 2006 году на DVD.