"Всю жизнь хотела быть нормальной": Регина Тодоренко рассказала о серьезной болезни

31-летняя звезда находилась в очередной командировке, но неожиданно проснулась в отеле с болью в спине. В Stories Регина поделилась рентген-снимком, подписав:

"И с этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника. Из-за болезни мне с детства нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям. Если честно, я просто хотела быть такой же нормальной, как и все дети.

Хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, прыгать на банджи, хотела кататься на коньках. Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети!"

Скриншот публикации ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko

Также звезда затронула тему свободы и преодоления сложностей.

"Один из моих главных страхов быть несвободной. И неспособной сделать то, что хочешь. Глупый страх? Меня всегда вдохновляли истории людей, которые шли против системы. Про единственного человека без ног, покорившего Эверест Марка Инглиса, который лишился обеих ног, но не расстался со своей мечтой, много тренировался и покорил самую высокую вершину, с трудом поддающуюся даже обычным людям", - пишет Тодоренко.