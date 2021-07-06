Сovid скандал: актриса уволилась из театра "Дайлес"

Журнал Kas jauns? получил информацию, что актриса совершила серьезное правонарушение, несовместимое с ее положением в театре "Дайлес".

Издание сообщает, что актриса сфабриковала тест на Covid-19.

О ситуации узнали, когда художественному и техническому персоналу было необходимо проходить регулярные тесты на Covid-19. Актриса заявила, что сдала анализы в медицинском учреждении и в качестве доказательства предоставила работодателю справку, выданную в частной поликлинике. Однако это выглядело подозрительно, и проверки показали, что это была подделка.

Сама Дановска никак не комментирует данную ситуацию.

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс признался изданию, что актриса покинула коллектив по собственному желанию, не комментируя детали.

Дановска работала в театре "Дайлес" с 2016 года. Для всех ее ролей уже нашли замену.

Также из театра "Дайлес" этим летом решил уйти актер Дайнис Грубе.