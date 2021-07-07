Умер выдающийся армянский музыкант, автор саундтреков к голливудским фильмам Дживан Гаспарян

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах", - сообщил внук и полный тезка артиста в Facebook.

Причина его смерти не называется.

Дживан Гаспарян родом из села Солак (Армянская ССР). На дудуке играл с шести лет. Впоследствии он стал одним из самых известных исполнителей музыки на данном инструменте.

Музыкант был автором саундтреков для многих голливудских фильмов, среди которых: "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии" и другие.

В 1978 году Гаспарян получил звание "Народный артист Армянской ССР". Он также являлся лауреатом американской премии "Золотой глобус".

Гаспарян сотрудничал с такими известными музыкантами, как Лайонел Ричи, Стинг, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Владимир Пресняков и Игорь Крутой.