Ср, 7.07.2021
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пьяный эстонец перед прыжком с водопада

Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких

Популярный блогер Ида Галич рассказала, что cнова заразилась коронавирусом. Произошло это, по словам девушки, во время съемок совместного контента с TikTok-звездой Аней Покров. Об этом пишет издание Super.ru.

Ранее Галич уже переболела коронавирусом. Недавно она сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. Но в итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше.  

TikTok-звезда Аня Покров болеет коронавирусом уже несколько дней. Она состоит в TikTok-доме DreamTeam, который сейчас находится на самоизоляции в полном составе.

Напомним, недавно блогеры всем составом посещали фестиваль "Жара".

В начале июня стало известно, что спустя несколько месяцев Ида Галич завершила процедуру развода.

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