Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких

Ранее Галич уже переболела коронавирусом. Недавно она сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. Но в итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше.