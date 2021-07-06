Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких

Ранее Галич уже переболела коронавирусом. Недавно она сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. Но в итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше.
TikTok-звезда Аня Покров болеет коронавирусом уже несколько дней. Она состоит в TikTok-доме DreamTeam, который сейчас находится на самоизоляции в полном составе.
Напомним, недавно блогеры всем составом посещали фестиваль "Жара".
В начале июня стало известно, что спустя несколько месяцев Ида Галич завершила процедуру развода.