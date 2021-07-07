СМИ: стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой
Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации. Об этом пишет РИА Новости.
Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации. Об этом пишет РИА Новости.
Еще вчера 79-летняя Алентова днем была переведена в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.
Напомним, Веру Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
Ранее супруг актрисы Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.