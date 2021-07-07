Ср, 7.07.2021
Мужчина с топором бежит к моей жене и ребенку... что, нужно было действовать нежнее, чтобы нас порубили, как в фильмах? участник кровавого конфликта под Екабпилсом
участник кровавого конфликта под Екабпилсом

СМИ: стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации. Об этом пишет РИА Новости.

Еще вчера 79-летняя Алентова днем была переведена в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.

Напомним, Веру Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.

Ранее супруг актрисы Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.

НАВЕРХ
Back