"В эти дни Москва безоговорочно верит слезам": Юлия Меньшова сделала трогательный пост об отце

"Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв большую семейную фотосессию в декабре 2020-го, у меня был тайный план. Я хотела из полученных фотографий (...) сделать для него большой перекидной календарь. И этот новогодний подарок удался в полной мере: папа был очень доволен и рад", - призналась она.

Вчера, заехав в квартиру родителей, Юлия наткнулась взглядом на замершую на календаре страницу "июнь". Она почти автоматически перекинула страницу, и там оказалась фотография, которую Меньшова назвала "символом нашего прощания".

"Папа растворяется в вечности любви", - заметила Юлия.

Она добавила, что похороны состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Перед этим пройдет гражданская панихида в Доме кино Союза кинематографистов и отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

"Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!" - написала Меньшова.



Напомним, 5 июля стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, актер и драматург Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми.